Con o sin sentido, estamos vivos, y hay algo que nos mantiene en contacto con el flujo de la vida.

Ofrecí una preciada libélula al fuego. La ofrenda simbolizaba lo que me hace aferrarme al flujo y la energía de vida. Una cosa es que la vida en sí tuviera un sentido inherente, lo cual en lo personal no creo, y otra cosa la intencionalidad que yo pongo a la vida y lo que me hace continuar viva, y no hablo de medio viva, sino viva con todas sus letras.

Al estar frente a la fogata, no, fue antes. En la tarde, al preparar mi ofrenda, contemplaba todo aquello que me es de valor, aquello por lo cual vivo. En mi caso resulta sencillo distinguir lo que me mantiene aquí y con ganas de seguir, el placer.