Con permiso, me voy al carro lounge. Si me necesitan, allí estaré. Las etapas de la vida.

Yo: ¡Cómo nos andan pasando cosas! Yo con vértigo, tú con la muela. Vamos una tras otra con cositas de salud.

Él: ¿Será que ya nos estamos diluyendo?

Yo: Sí, aunque no puedo diluirme por completo aún. Será un proceso algo largo, creo, pero es lo que hay. He dicho últimamente que no soy la mujer que era antes, y así como es, me gusta esta etapa. Es una etapa de mucha consciencia. Y amor.

Las conversaciones profundas que tengo con mi maestro/amigo/cómplice en unos cuantos renglones. “Diluirse”, ¡maravilloso! A algunos les sonará como morir. Yo no lo veo así. Hace unas semanas le preguntaba a una canalizadora qué tocaba en esta etapa de mi vida. Estoy en la tercera edad, lo sé, algunas personas jóvenes que cuestionan mi estilo de vida me lo han hecho saber (aunque no requería su intervención). Es muy probable que me toque vivir aún unos treinta años más. Nada es seguro, pero la proyección va por allí. Entonces ¿qué significa diluirme como proceso de vida en esta etapa? Resolver lo inmediato (aunque me tarde) para poder desconcentrarme (aplicable al concepto de estar menos concentrada o intensa). Pienso que diluirme me pone en un lugar más contemplativa y más interiorizada; participativa, pero no en la punta del tren, sino en el carro lounge tomando vinito mientras todo lo que ya está en manos de otros mantiene al tren en movimiento. Si me necesitan, aquí estoy, pero mi lujo es poder disfrutar de un mundo donde los jóvenes ya están a cargo.

Creo que es muy importante poder ver la meta, el objetivo. Al contemplar hoy la opción de diluirme, encuentro un “para qué” y un “hacia dónde” para enfocar mis esfuerzos. Ya hice mucho esfuerzo en esta vida. Un jaloncito más y a retirarme al carro lounge.

¡No se preocupen! Jamás estaré sin participar. No es mi naturaleza. Solo será con otro enfoque. Sigo madurando la imagen. Pero, puedo decir que he encontrado una motivación. Y si quieres hacer lo mismo (saber qué sigue en tu vida), ve a terapia.