¿Con qué se acompaña el final de un año como ha sido el 2023? ¿Será hora de dejar la leche?

¿Cómo se sostiene el final de un año como ha sido el 2023? No sé si viví un año o veinte. Otra vez como en el 2020, declaro que en estos meses han pasado 20 años, y siento cada uno en mi mirada. Estoy exhausta. ¿Tú? Me ha dolido la cabeza desde el día 1 de enero y el estrés, la ansiedad, la depresión, y la tristeza me siguen atropellando a cada vuelta de página. Las últimas semanas, confesaré, han sido bastante más ligeras, satisfactorias, casi alegres. Este año ya me debía...un poco de paz y relajación... Y unas cuantas satisfacciones.

Faltan unas semanas para que el 2023 pase a la historia. Lo que hemos vivido este año no pasará al olvido, espero. Ha sido un año difícil con retos que han exigido una habilidad de sostenernos y aguantar situaciones que parecían o parecen no tener fin, o comienzo. Me da la sensación de que he vivido en el umbral interminable de problemas a punto de resolverse. Toda la esperanza puesta en que “ya mero termina esto”. La pandemia nos cambió para siempre y el 2023 otro tanto. ¿Será que todo año, tiempo, y momento de vida nos ha cambiado así y que no nos habíamos percatado? ¿Será que lo que hemos ganado es la consciencia del cambio y del efecto que la vida misma tiene sobre nosotros?

Ser consciente da miedo. Significa que no solamente la vida cambia y yo con ella, sino que estoy viendo, observando, y experimentando lo que sucede dentro, fuera y en torno a mí. Significa que veo la vida, la muerte, la tristeza, el éxito, el fracaso, el amor con todos sus colores.

Hace rato contemplaba que de nuevo siento haber envejecido. No lo lamento. Es lo que tiene que ser. El tiempo pasa. Pero hay algo distinto para mí en este paso del tiempo. ¿Cómo se sostiene el final de un año como ha sido el 2023? Para mí, será con propuestas de cambio. ¿¡Más!? Cambios en la manera en me coloco en la vida. Dice la Biblia, en Hebreos, que los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces que juzgar rectamente, y que la comida sólida es para los adultos que ya saben juzgar... ¿Será que ya puedo y podemos juzgar? Creo que sí.