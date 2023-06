Confianza en los jóvenes

“Si el futuro de México está en los jóvenes, ya se fregó México”. Hay quienes así piensan y creen que la juventud es incapaz de ofrecer algo positivo para mejorar el rumbo de nuestro país. Otros opinan que los jóvenes no tienen esperanzas y que suelen ser presas de aquello que se obtiene rápido y de manera sencilla. Podrán juzgarme de irreverente, pero estoy en total desacuerdo con quienes se niegan a ver en los jóvenes al presente y futuro de nuestra Nación.

Si evocáramos los momentos vividos durante nuestra juventud, de seguro lo haríamos con algo de nostalgia. El primer amor, la manera idealista en que veíamos al mundo, el primer día en la universidad, el maestro del que aprendimos tanto, la primera quincena recibida, en fin, tantos recuerdos que nos hacen decir: “¡Qué bonito era ser joven!”. Esas cosas buenas de la vida aún perduran, es por eso que no entiendo a quienes dicen que los tiempos han cambiado mucho y que la juventud está más descarriada que nunca.

TE PUEDE INTERESAR: Comienzos truncados

En la universidad tuve a un compañero que no era muy destacado en las clases, pero pocos estudiaban con tanto empeño como él. Su sueño era terminar la carrera, especializarse en cine y llegar algún día a trabajar en Hollywood. El primero que intentó desanimarlo fue un maestro que tenía un gran prestigio como crítico de cine (ya se ve que lo que mejor sabía hacer era criticar) y todo lo que él afirmaba, se tomaba como la verdad absoluta. Él le decía que para poder llegar a Hollywood se necesitaba mucho talento y mucho dinero. Al principio se descorazonó, pero al graduarse, sin avisarle a nadie más que a sus padres, llenó su maleta de ilusiones, compró un boleto de avión y se marchó a Los Ángeles. No volví a saber nada de él, hasta que leí su nombre en los créditos finales de la película “Titanic”, (tema ahora tan de moda por la implosión de un sumergible llamado Titán que llevaría a sus tripulantes a ver los restos del buque insumergible en el fondo del mar. Hay una serie de televisión que se llama “Cien maneras de morir” en el que se relatan las formas más tontas y peculiares de perder la vida. Yo creo que en un capítulo de dicha serie se debería contar la historia de los cinco pasajeros que arriesgando su existencia verían al Titanic a través de unos monitores instalados en el submarino, lo cual no lo haría tan distinto a ver un reportaje de Discovery Channel y con la adrenalina a tope en una sala de 4D). Pero me estoy apartando del tema. Disculpe usted. Regreso al hilo de mi artículo luego de una implosión mental. A pesar de que la película “Titanic” es impresionante, ninguna escena me causó tanto impacto como los créditos y no podía creer que mi amigo, cuyo sueño era llegar a Hollywood, había participado en esa producción. Unas semanas después, al leer el periódico, descubrí que realmente fue él quien formó parte de este proyecto cinematográfico. En una entrevista dijo: “Si al ‘Titanic’ lo vemos como a una pintura enorme, el mío fue un puntito, pero por ello me siento muy contento”.

Tal vez su trabajo no fue clave para que el Titanic ganara los 11 premios Oscar, sin embargo, si él no hubiera pintado en el enorme lienzo a ese puntito, de seguro el espacio hubiera quedado en blanco y se vería muy mal. Me pregunto qué habrá dicho aquel maestro que en su momento no creyó en sus ilusiones. Tal vez estuvo muy apenado por haber tratado de cortar las alas a alguien que quería volar tan alto o quizás haya presumido con sus conocidos a su antiguo alumno, recordándolo como un muchacho talentoso que de seguro tendría un brillante futuro. El nombre de ese admirado y buen amigo es Ignacio “Nachito” Guzmán y, junto con otros compañeros de la universidad, estableció en San Antonio, Texas, una exitosa agencia de producción audiovisual.

Qué bueno es encontrar ejemplos en los que se le devuelve la confianza a los jóvenes. Recientemente supe de otro ejemplo de apoyo a los jóvenes y aplaudo la iniciativa del presidente Andrés Manuel para que así fuera, pues se aprobó la reforma a los artículos 55 y 91 de la Constitución, que reducen la edad mínima para ocupar los cargos de diputado local o legislador federal de 21 a 18 años, y de 30 se redujo a 25 años como la edad mínima para ser secretario de Estado.

Los jóvenes están llamados a contribuir con toda su vitalidad en la construcción del país que todos queremos. Ojalá que no volvamos a escuchar ya frases tan desalentadoras como: “Si el futuro de México está en los jóvenes, ya se fregó México”.

aquientrenosvanguardia@gmail.com