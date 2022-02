Conversaciones difíciles

Hace unas semanas hablamos de la importancia de saber lo que no sabemos, de no sentirnos infalibles. Hicimos referencia al libro “Think Again: The Power of Knowing what You Don’t Know” (Viking, 2021.) de Adam Grant, quien sugiere “discutir como si estuviéramos en lo correcto, pero escuchar como si estuviéramos equivocados”. Vuelvo a recomendar el libro y hago referencia ahora a uno de sus capítulos donde toca el tema de las conversaciones cargadas, divididas o polarizadas que me hacen pensar en lo que vemos a diario entre facciones políticas, en los medios y hasta entre amigos, en persona o en redes sociales. Pareciera que ya no hay otro tipo de dinámicas entre personas. Mágicamente las conversaciones se polarizan, batallamos para encontrar las coincidencias, pero somos muy efectivos en encontrar los polos y la discusión acaba radicalizada, cada quien sentado en su propio polo. En México lo vemos a diario desde muy temprano, cuando en las tristemente famosas “mañaneras” del presidente López Obrador se prende la chispa de las conversaciones con frases, acusaciones, verdades a medias y mentiras completas. La provocación es el pasatiempo favorito del Presidente, tal vez porque él cree que beneficia a su causa o a su concepto de transformación de una nación con 130 millones de habitantes. A botepronto, aquellos que se consideran “la oposición” (entre comillas porque todos sabemos que la oposición no tiene pies ni cabeza) inmediatamente y sin meditar por unos minutos, toman los dichos, las señales, los símbolos y hasta los gestos, posturas o zapatos del Presidente para llevar agua a su molino (sin mucho éxito hasta ahora). No parece haber coincidencia alguna o puntos de encuentro en los grandes temas que le interesan a la nación, es más, ni siquiera parecen discutirse. Llevamos ya varias semanas en las que lo más relevante para México es una casa en Houston que, según “la oposición”, es el escándalo más grande de la historia y el conflicto de interés más ofensivo que ha vivido nuestro País. Mientras, el Presidente que prometió barrer las escaleras de arriba para abajo y terminar con la corrupción no es capaz de siquiera considerar que la óptica de la casa gris de Houston es algo que merece atención y explicación para poder liberar la agenda del País y enfocarse en lo que es verdaderamente importante.

Mañana saldrá otro tema que desvíe la atención de la casa de Houston y la dinámica se repetirá porque el País está polarizado por el polarizador en jefe y por quienes no somos capaces de ver más allá de esa polarización y salirnos de la trampa de convertir todo en binario, en todo mal o todo bien (según el polo de cada quién). La realidad nos dice que es imposible que los grandes temas y las conversaciones que debemos tener como País son tan simples como para que haya sólo dos respuestas correctas (los polos). Adam Grant hace referencia a un laboratorio de la Universidad de Columbia en Nueva York, manejado por Peter T. Coleman, bautizado como “el Laboratorio de las Conversaciones Difíciles”. En ese laboratorio puedes ir a discutir sobre cualquier tema controversial con un extraño que piensa exactamente distinto a ti y después de 20 minutos decidir si sus opiniones se alinearon suficiente como para escribir y firmar un comunicado conjunto con las opiniones coincidentes. En preparación para la discusión, los individuos reciben un artículo sobre el tema y el experimento consiste en ver cómo las dos personas pueden tener más o menos coincidencias si el artículo que se les da muestra el tema de distintas formas. Cuando el artículo muestra el tema como blanco o negro (binario), difícilmente las personas se ponen de acuerdo en el comunicado. Pero si el artículo presenta el tema como algo complejo con distintos tonos de gris y puntos de vista, las dos personas tendrán una probabilidad más alta de ponerse de acuerdo y concluir que la complejidad del tema hace que existan más áreas de coincidencia.

Es decir, en temas diversos, incluidos los relacionados a México, la pobreza, AMLO, la prensa, la 4T, la oposición, el carbón, la refinería, el tren, es muy probable que estemos consistentemente sobresimplificándolos, poniéndolos en dos categorías (todo bien, todo mal) y eso genera polarización. Dice Adam Grant que los psicólogos conocen esta tendencia como “sesgo binario” (binary bias) y Coleman agrega que “la certeza es el colapso de la complejidad”. “Cuando crees que, sin lugar a duda, los otros son idiotas, desinformados y tratan de dañar a nuestro país y todos somos víctimas de su locura, eso es un problema”. Tal vez sea prudente escuchar a Coleman y cuestionarnos si los otros son malos o si todo lo que el otro piensa está mal. Los temas son más complejos de lo que creemos y convertirlos en binarios difícilmente nos hará entenderlos mejor y resolverlos favorablemente, no importa el polo en el que te encuentres.

