- I -

Suspiro que desde dentro

te sales a divertir:

si no consigues tu intento

vuélvete, suspiro, adentro;

no andes dando qué decir.

- II -

Mosquito, no mortifiques

con tus cantos malsonantes.

Si me cantas no me piques.

Si me picas no me cantes.

- III -

Nicolás está sentado

en las trancas del corral.

El mayordomo le dice:

-No estés triste, Nicolás.

-Si quieres que no esté triste,

lo que pida me has de dar.

Y el mayordomo ...