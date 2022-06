COVID, deshumanización y civilización

Todavía no alcanzamos a calcular el daño ocasionado por la pandemia de COVID-19 en nuestra psique colectiva. Una cosa es clara, sin embargo, no somos ni seremos los mismos que antaño a esa enfermedad cubrió de muerte al mundo.

En ese retorno frenético a “la normalidad”, que consume de manera acelerada nuestra mente y corazón y reduce el tiempo, al dispendio intenso de nuestros sentidos fuera del momento presente, ¿quién se detendrá para analizar –ya no digamos los aprendizajes– sino, al menos, los cambios cotidianos en nuestro sentir y pensar?

¿Quién investigaría y sugeriría alternativas de solución para el impacto pandémico en las enfermedades mentales, los suicidios, las violaciones sexuales, la violencia doméstica, los divorcios, las separaciones y las riñas intervecinales o las peleas en lugares públicos?

La pandemia pega directo en dos situaciones que hacen más complejas las respuestas a esa situación: la condición del hombre contemporáneo en esta etapa de modernidad y la transición civilizatoria por la cual pasa la humanidad.

Philip Larkin (1922-1985), poeta inglés del grupo llamado “Movimiento”, describió con toda crudeza nuestra condición así: “el hombre tiene sed de significación, aunque no está muy seguro de que esté a la altura de dicha tarea. El mundo existe sin pregunta alguna, no hay nada filosófico al respecto; lo que si es filosófico es que el hombre no pueda hacer nada en ese sentido; no es más que un ‘espectador indefenso’, sus sentimientos no tienen significado y, por tanto, no hay lugar para ellos. En ese caso, ¿por qué hemos de tenerlos? Esa es la lucha en la cual nos vemos envueltos”.

Larkin puntualiza así la deshumanización progresiva del hombre moderno en el siglo 20 y que continua agudizada hasta el día de hoy. A la par de este fenómeno, ocurre una transición a una nueva etapa civilizatoria, provocada por “imperativos ecológicos y sociales que subyacen a la crisis global de sustentabilidad, producto de la expansión agresiva de la modernidad industrial en cada rincón del planeta”.

La pregunta unificadora es esta: ¿qué tipo de sociedad parirá este hombre deshumanizado y postpandémico? ¿Cuáles serían las bases ontológicas y epistemológicas sobre las cuales este basaría dicha etapa civilizatoria que, obvio, iría más allá de una “simple crisis de modelos de desarrollo”? ¿Cuáles serían sus marcos culturales y cosmovisiones que “sustentarían prácticas y estilos de vida crecientemente insustentables” en los límites del “desastre ambiental, nuclear, político, social y tecnológico”?

Nuestros hijos y nietos vivirán la zozobra y la incertidumbre de esa transición civilizatoria “que emerge de una sociedad que no pudo (ni quiso) delimitarse socialmente ni en el espacio ni en el tiempo” para descubrirse a sí misma –con toda humildad– en su conexión espiritual consigo misma, su comunidad y la naturaleza.

Las alternativas pudieran ser dos: una civilización distópica –regresiva y apocalíptica– bajo la sombra de una sociedad totalitaria y autoritaria; o una en la cual resurja la mejor versión de la condición humana para construir un paradigma social, “post-no-capitalista”, “post-de-colonial”, “no-neoliberal”, centrado en la naturaleza y “post-no-extractivista”; y en el cual, predominen la solidaridad, el buen vivir, el comunalismo, el cuidado de todos y la sustentabilidad, entre otros valores.

La noche está huérfana de luna. Imposible mirar la moneda o destino de la humanidad en el aire. Mientras los vientos huracanados mecen las lluvias torrenciales que son cortadas de tajo por los relámpagos.