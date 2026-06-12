Credibilidad se gana en abonos y se pierde al contado. ¡Chafos! Episodio 2

¿Les platico? ¡Arre! Haberme metido con dos que manchan la marca del venerable periodista, Pedro Ferriz Santa Cruz, me costó recibir epítetos muy subidos de tono y de color. A uno de los que me llamó tuve qué decirle: Mejor alégrate con la mexicana alegría. El Tri (y no el de Alex Lora) le ganó a los paisanos de Elon Musk. Pero eso lo enardeció más y tuve que colgarle. Llamadas de esas son más temidas que las de las tarjetas, celulares y bancos nuevos que te ofrecen la solución de la vida a 12 meses sin intereses.

”Quién me manda”, diría mi abuela la alcaldesa. Podría ignorarlos, pero prefiero ocuparme de ellos sin derramar la sangre de publicar sus nombres, porque seguramente usan datos falsos. Raramente fueron solo llamadas -no hubo mensajes- y aguanté estoicamente sus insultos, por haberme metido con “sacrosantas” marcas como la de los Ferris. Así ordena la Real Academia Española que se escriba el apellido Ferriz en plural: - Que si el enemigo está del otro lado. - Que quién soy yo para meterme con gente de ese calado. - Que vaya y chingue a mi madre. - Que destilo lo provinciano en cada letra que escribo. (Plácido sufre por no tener su código postal en la CDMX. Ja-ja-ja, si supieran que ni en Monterrey vivo, jo-jo-jo). - Que hay temas más importantes de qué ocuparme.

- Que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. (Admito que soy un fabricante de pecados, pero como los que le pescaron a los Ferris, ni lo mande el Dios de Spinoza.) - Que estoy al servicio de los intereses del Estado. - Que soy apátrida y un traicionero. - Que fomento la división de la sociedad civil. - Que denigro al periodismo. (Al de los exponentes que exhibí ayer, sí, admito y lo seguiré denigrando, porque esos cabrones son apóstatas y usurpadores de tan noble y amenazada labor.) - El más ingenioso fue alguien con clave lada de Quintana Roo que amenazó con denunciarme con Trump para que me cancele la visa, porque soy súbdito del imperio yanqui. (Si el wey ese supiera que para cruzar la frontera no ocupo la mentada visa). En fin. Todo esto y más, por haberme atrevido a tocar con algo más que el pétalo de una rosa a los Ferris, en mi artículo de ayer. Para que vean lo terco que es uno, hoy le sigo y me llevo de encuentro a un localón que sirve de lacayo a Beto Anaya y a su esposa Lupe Rodríguez, los ordeñadores de una marca que se vende al mejor postor: el PPT -Partido del Poquito Trabajo- rémora de Morena y de cualquier partido en el poder.

Me refiero a Saaantiago González, por el hecho de llamarse a sí mismo periodista y que hoy ocupa por segunda vez en su vida, una curul como diputado. El que calla otorga, pues existe el derecho de réplica, que tiene 15 días de vigencia, claro, pero por lo menos hasta hoy de los mentados, nada, cero. También me ocupo de otro invertebrado que después de desmadrar algo que se llama Vertebra, fue a dar las na...ranjas en la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de NL y que se autonombra analista político, con la venia de medios despistados que le abren sus puertas sin saber que les está arruinando su naciente e incipiente credibilidad.

Estos botones de muestra abrochan las chaquetas de sus amos y patrones. Es una autocrítica que me lastima, por llamarse colegas de periodistas de a deveras y para meterle dolor a la herida, se autonombran activistas sociales. ¡Valiendo madre, llamando al Santo! En estos casos, no hay forma educada de decir las cosas, así que, han de perdonar mis queridos seguidores. Estos botones de muestra abrochan las las chaquetas de sus amos y patrones. En una autocrítica que me lastima, por llamarse colegas de periodistas de a deveras y para meterle dolor a la herida, se autonombran activistas sociales. ¡Valiendo madre, llamando al Santo!

En estos casos, no hay forma educada de decir las cosas, así que, han de perdonar mis queridos seguidores. Entonces ¡Arre 2! Terminemos con los Ferris: - En julio del 2014 fueron dadas a conocer, fotografías y audios que delataron un romance extramarital de este comunicador y Mary Carmen Tovar. - Las imágenes dieron testimonio del romance que tendría con su compañera de trabajo desde abril de ese año, por lo cual “renunció” al espacio informativo que tenía en Grupo Imagen. - El 21 de julio del mismo 2014, Luis Cárdenas, conductor de la segunda emisión de Noticias MVS de la misma empresa, se refirió a dicho incidente en ese espacio informativo, de la siguiente manera: - “Pedro Ferriz de Con fue captado en varias fotografías abrazando a una mujer afuera de un hotel que ofrece habitaciones en $390. - Ferriz se ha vendido como un modelo de familia; presume su matrimonio de más de tres décadas. - Es una persona que vende a su auditorio la imagen de un hombre de principios éticos, que se van a la basura con las acciones de su vida diaria. - Por lo tanto, es un hombre que engaña a su público, es un tartufo. Para mí, ese un tema de interés público”. - Por tratarse de un conductor de la misma casa informativa, este comentario mereció el reconocimiento del Ombudsman nacional en aquella ocasión. - El 5 de abril de 2017, Ferriz de Con anunció que contendría como candidato independiente por la presidencia de México. - No llegó ni a las firmas, por lo que después de perder su credibilidad como periodista -y miembro de la sociedad civil- perdió también en sus aspiraciones políticas y hoy anda por ahí recogiendo lo que le queda de oficio, pero muy mermado en su capacidad de convencer. - De su hijo Hijar, baste remarcar que ha llamado p3nd3jas a dos mujeres y sin tomar en cuenta que se trata de la presidente de México y la esposa del gobernador de NL, su bajeza queda por sí sola de manifiesto. ¡Chafos! Santiago González Soto - Fue reportero en el Diario de Monterrey, Multimedios Televisión y luego en Televisa. - De ahí pasó a las filas del oficialismo al ocupar el mismo puesto en Televisión Nuevo León. - En el año 2000 se metió a la política, “convencido“ por Beto Anaya y fue diputado plurinominal a la LXIX Legislatura de NL, postulado por el PPT. - Quiso ser gobernador en las elecciones de 2003 pero apenas alcanzó el 4% de los votos, detrás del ganador, el priyista Natividad González Parás y de Mauricio Fernández, del PAN. - Volvió al servicio público de 2003 a 2006, como director de Radio Nuevo León, porque Nati le dio su chocolatote de consolación. - Luego fue director de comunicación de la CTM (2007-2012) y del 2012 al 2015, director de parques municipales (¡What the fuck!) en la administración del alcalde de Guadalupe, César Garza Villarreal. - El ex gobernador, Rodrigo Medina lo metió como coordinador del CONALEP -hoy en las corruptas manos del ragazzo farandulero, Andrés Pintos Caballero- de 2016 a 2018. - Actualmente es diputado federal del PT por el Distrito 5, después de haber perdido la elección por esa curul en 2021. - Se alió con otro farandulero, Sergio Mayer -el de la vaquita amarilla- en una descocada iniciativa de ley que pretendía censurar los contenidos de las redes sociales porque -según ellos- atentan contra la moral y las buenas costumbres. - Entonces, ¿qué cosa es Santiago González Soto? Se inició como reportero pero se metió a la política para granjearle al PPT su popularidad. - Solo falta que María Julia La Fuente se lance como candidata en una próxima elección, porque de que es popular, sí lo es, ¿verdad compañero? Rocío Montalvo: - De activista social pasó a ser diputada local por el MC. Fue la única que siendo parte del Consejo Estatal del Transporte en NL llegaba a las sesiones en camión urbano. - Su lucha está orientada a evitar el aumento de tarifas del transporte urbano; esa es su bandera, la cual, Samuel arrió al reclutarla para el MC como candidata a una diputación local de mayoría relativa. - Pero se equivocan los dos, porque en una encuesta realizada por mi BigData entre 5,000 usuarios del transporte urbano en el área metropolitana de Monterrey, resultó que el 78% de ellos está dispuesto a pagar más por el transporte, con tal de que haya suficientes camiones y menos tiempos de espera y traslado. - Rocío es más útil en las calles que en el Congreso local. Luis Gerardo Treviño: - Es o fue presidente de una organización civil de nombre Fortaleza Ciudadana.

- Antes anduvo en otra parecida, Vertebra, y a pesar de que asegura no formar parte de ningún partido político, hizo campaña en favor de Mariana Rodríguez, cuando quiso ser alcaldesa de Monterrey. - Le tiraba a ocupar una regiduría pero se le cebó el cuento. - Su labor como activista social quedó en entredicho cuando aceptó ser jefe jurídico de la Secretaría del Medio Ambiente, donde hace las veces de vocero extra oficial, porque el designado para la función de comunicación es otro. - Se apunta para cuanto puesto se le atraviesa y en todos pierde. Su último intento fue cuando se abrió la convocatoria para el cargo de Fiscal Anti corrupción, pero se quedó en el camino. - Ahora que termine en la Secretaría del Medio Ambiente, se va a topar con la tosca realidad de que al aceptar ser funcionario de gobierno, perdió la escasa credibilidad que tenía como activista. - Hoy, anda muy pegadito a Martha Herrera, quien tiene muchas posibilidades de convertirse en la próxima alcaldesa de Monterrey, conteniendo por el MC. - Producto de su ingenuidad, cayó en el garlito que le tendió Sanjuana Martínez, quien falsamente dice estar colaborando con la justicia en contra de Grupo DETONA al cual acusa de lavado de dinero de procedencia ilícita. - La enterradora de Notimex está cometiendo delitos de difamación y todos sus agravantes, por lo que ya fue demandada. - No hay ninguna prueba de lo que dice ni existe investigación alguna por parte de la FGR, UIF y el SAT, como menciona. - Al asegurar falsamente que ella y Luis Gerardo colaboran con dichas autoridades, agravan su situación. Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván.

Publicidad

Temas

Opinión Política

