“Al cellista, Pablo Casals, le preguntaron por qué seguía practicando a los 90 años. ‘Porque creo que estoy avanzando’, fue su respuesta”.

“Después de unos 20 años de psicoterapia, empiezas a darte cuenta de lo que se tratan las cosas,” dijo un maestro.

“¿En algún momento terminamos el camino de proceso personal?”, me preguntan con frecuencia.

La vida es un proceso. Mientras estamos aquí tenemos la oportunidad de aprender de maestros que han descubierto cosas. Pablo Casals tenía razón en no dejar jamás de practicar. Viajamos hacia la consciencia, si es que tenemos la suerte de encontrar nuestro camino.

“La meta es el camino. . Encontrar nuestro camino en la vida es haber encontrado lo que algunos llaman “misión”. El camino de algunos es la música, la enseñanza, la agricultura, el arte, las artesanías, la medicina, la escritura, la poesía, la cocina, el liderazgo...

¿Y, cómo sé si he encontrado mi camino? Hace unas semanas le pusieron un ultimátum a mi hija. Sin dudar ella escogió. La pasión, la satisfacción, la pertenencia, la disposición, y el deseo... Eso es lo que sentimos cuando estamos en nuestro camino. ¡Ah, e incomodidad! ¡Mucha incomodidad! Seguramente Casals a veces tenía flojera y hubiera preferido hacer otra cosa, o no hacer nada. Claro que en ocasiones no le salía alguna pieza y se frustraba. Estoy segura de que por ratos tuvo que poner de lado el cello para descansar y volver con ánimos frescos o determinación encendida.

En el momento en que tenemos la suerte de toparnos con nuestro camino, lo sabremos. Lo sé.