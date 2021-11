Cruces fronterizos y consumo, los mismos datos

La apertura de las fronteras entre Estados Unidos y México inició el pasado 8 de noviembre, con mucha expectación en el sentido de que habría una avalancha de mexicanos que querrían pasar “al otro lado”, por diversos motivos. Sin embargo, no se dio nada parecido, no hubo esa gran cantidad de personas deseosas de ir al vecino país del norte. Esta es la parte importante del análisis que pondrá nuevamente de manifiesto el problema en que nos encontramos los que estamos bajo el yugo de la 4T.

Se pueden identificar plenamente tres grandes grupos de personas que están buscando cruzar la frontera en el corto plazo. El primer grupo lo conforman los que tienen parientes allá y que por motivos de la pandemia y cierre de fronteras para viajes no esenciales, fueron separados. Este grupo, por obvias razones era el que más urgencia tenía para cruzar. La necesidad de saber personalmente cómo estaba el familiar o los familiares, sobre todo aquellos de edad avanzada, los ponían como el primero en la lista. Para ellos, los gastos de cruzar o estar del “otro lado” no son importantes porque tienen donde quedarse y van a ver a sus familiares. Esto es, lo importante era estar frente al familiar cuanto antes para verificar y vigilar su bienestar.

El segundo grupo lo conformaron los compradores que esperaron casi 20 meses para regresar a hacer el “shopping” en las ciudades fronterizas como McAllen, Laredo, El Paso, San Diego, etc. Para este grupo, sí hubo un golpe económico importante, y no fue el tener que hacer largas filas para cruzar el mismo lunes. Estos compradores se desvanecieron al menos entre semana. No sé si vayan a regresar porque el problema principal es que no tienen dinero para comprar en dólares con inflaciones tan altas, que ya no hace sentido ir a comprar allá. Como lo oye, la pandemia ha ocasionado que los precios norteamericanos suban de una manera tan importante, que los ahorros que se tenían por no desplazarse y no salir durante la pandemia se esfumaran. También el comercio internacional ha disminuido el apetito por cruzar los puentes internacionales. Tiendas como Amazon y otras que están en línea, ponen los mismos productos, literalmente al mismo precio que en Estados Unidos y con garantía en México. La caída del consumo y los beneficios del comercio internacional han ocasionado, insisto, una disminución de las oleadas de personas que se esperaban en los puentes internacionales. Los que más han sufrido son los hoteles y restaurantes, que al no haber tantos compradores como se esperaban, los cuartos de hotel y las mesas en los diferentes centros restauranteros han abundado para tristeza de sus dueños.

El tercer grupo son los hombres de negocios, que ellos sí siguen cruzando, aunque tampoco al nivel esperado. Los aprendizajes llevados a cabo durante la pandemia, para poder mantener los negocios a flote siguen estando presentes. Trabajar desde casa, el “home office”, significó relaciones desde casa, juntas desde casa, y muchas cosas más que han dado a los empresarios una forma diferente de realizar sus negocios. Antes de la pandemia era común que empresarios de ambos lados de la frontera cruzaran para verse y comer simplemente, revisar cómo iba el proceso empresarial que los mantenía unidos. Ahora, es probable que al menos uno de ellos, o ambos, hallan decido que hacer una fila de dos horas en promedio para el cruce fronterizo no es necesario, sobre todo para aquellos empresarios que ya habían realizado negocios juntos antes de la pandemia. Con todos los instrumentos tecnológicos a la mano que hay el día de hoy, ahorrarse en un día 4 horas en una fila de coches, no es muy atractivo ni cómodo para ambas partes. En Estados Unidos ya se confirmó que el 30% de los directivos empresariales no van a regresar a sus oficinas y estos espacios serán convertidos en viviendas departamentales. Desde este ángulo está claro cómo se están readaptando formas de vida y espacios al mundo actual.

En conclusión, los tres grupos al no viajar además de tiempo, ahorran gasolina, viáticos y sobre todo, disminuyen los riesgos de contagio por los desplazamientos. En una época para los mexicanos en que el consumo ha caído por tercer mes consecutivo. Tanto sólo el último dato disponible nos dice que este indicador cayó 0.6% y para los norteamericanos el precio de la gasolina está en 3.6 dólares por galón, cada desplazamiento es un gasto excesivo, tanto así que el presidente de ese país, Joe Biden, pedirá a sus legisladores que se liberan parte de las reservas petroleras para abatir el costo del hidrocarburo.

Al parecer, nadie ha querido viajar, los puentes internacionales se encuentran vacíos con filas no mayores a 20 ó 30 minutos para su cruce. La reconfiguración del consumo internacional es una realidad. Cada vez tendremos que desplazarnos menos, menos idas al trabajo, menos idas a dejar niños a las escuelas, que en Estados Unidos el porcentaje se incrementará para el siguiente año escolar en formato de educación en casa al menos al 23%. Menos niños irán a la escuela, eso también son buenas noticias para los gobiernos porque tendrán que abrir menos escuelas, pagar a menos maestros, menos mantenimientos, etc. Los niños también reducirán el consumo; menos comida escolar, menos negocios de venta de dulces a la salida, menos tortas en el recreo.

La apertura de los puentes fronterizos puso de manifiesto que los mexicanos, aunque queremos cruzar a comprar, no podemos porque no tenemos. Las consecuencias del mal manejo económico quedaron muy claras el pasado 8 de noviembre. No hay mejor evidencia de que México está saliendo muy mal librado de los efectos de la pandemia; sin dinero para comprar, poca salud y sin esperanza. El porvenir de México está en duda, al menos de acuerdo a los datos actuales.