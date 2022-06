Cuaderno de notas (7)

El libro es uno de los mejores textos que he leído en mi vida. Forma parte de mi abecedario personal. De irme como minero (muerto, bien muerto y tieso), desearía ser enterrado con varios libros fundamentales en mi existencia. Ya muerto y reseco ¿puedo leer en el camino hacia la nada? Imagino no, pero si acaso hay una ligera y remota posibilidad, pues es mejor estar preparado y llevarme un buen atado de libros y autores.

Naturalmente una triada de tres para iniciar: todos los libros de Francis Scott Fitzgerald, Tomás Eloy Martínez y Gay Talese. ¿Poetas? Como no, Seamus Heaney, Octavo Paz y T.S. Eliot. En fin, es una ligera y rápida selección. Imagino, mi ataúd si va a pesar un buen de kilos. Y le decía de un libro de un autor el cual forma parte de mi vida: “Pinocho” de Carlo Collodi. Libro al igual que “Alicia en el País de las Maravillas” de Lewis Carroll contestan toda interrogante y de cualquier tipo que usted les formule.

En “Pinocho” lo hay todo: política, pecados capitales, celos, envidia, pasiones rotas, hambre, cárcel, penas (espirituales y corporales), venganzas, odio, desdicha, amor, infidelidad... Todo. La gente es rara, cita libros y los recomiendan, pero nunca los han leído. ¿Quiere usted el libro, uno de los más violentos de la historia, donde las muertes hacer parecer a los “Zetas” bebés de pecho? Sí, es “Pinocho”. Luego lo abordaremos en este espacio en la saga recién iniciada de “Violencia y muerte”. O “El mal y la maldad”. En todas cabe semejante obra perturbadora... mal llamada para niños y jóvenes.

Cuando Pinocho tiene un diálogo con el Hada, éste le dice: “Pero yo no quiero trabajar, no quiero aprender ningún oficio... porque trabajar me cansa”. A lo cual el Hada le replica: “¡Pobre del que se deja vencer por el ocio! El ocio es una enfermedad que hay que curar enseguida, de pequeño. Si no, cuando ya hemos crecido, ya nadie puede curarnos”. Y lo anterior y no otra cosa viene a mi escasa materia gris parea contextualizar lo siguiente: al ganar 4 de seis estados sus gubernaturas en disputa, el partido de un solo hombre, Morena de Andrés Manuel López Obrador, viene a refrendar una cosa: regalar dinero da dividendos políticos.

Con los resultados del domingo 5 de julio, el sur del país se pintó ya casi completamente de guinda, el color de Morena. Y en el sur... todo mundo estira la mano (no todos), reciben sus dineros (sea estudiante o no, sea madre de familia o no, sea mayor de edad o no, sea madre adolescente o no... todos reciben dinero benefactor de AMLO) y sí, fueron a votar por Morena.

“Trabajar cansa”, dijo Pinocho a su Hada. Y usted también lo sabe, es un bello poemario de ese poeta atormentado el cual se suicidó, Cesare Pavese. Los hermanos del sur ya no trabajan, sólo esperan su pensión cada vez que les toca y listo. Cultivan eso llamado ocio. No trabajan. La holgazanería en hervor. Morena ganó en estados como Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca (el sur por siempre atrasado), pero no puede penetrar del todo en lugares norteños donde hay que arrancarle al desierto un pedazo de pan, de agua y comida. No pudo ganar Durango. Tamaulipas sin duda, se decidirá en los tribunales especializados.

Esquina-bajan

Nota uno: para el próximo año, 2022, habrá dos elecciones antes de la presidencial: Estado de México y sí, Coahuila. La primera es importante, es uno de los semilleros de votos del país y casi cuna del PRI. O al menos, un bastión histórico monolítico. La segunda es más importante aún: aquí vivimos usted y yo señor lector. Y creo usted ya lo notó: Andrés Manuel López Obrador pretende irse de su puesto (si es que de verdad se va) decretando la muerte del PRI a nivel nacional.

Nota dos: es decir, sólo quedan dos bastiones verdaderos del otrora partido invencible en las urnas. En uno de ellos, todo mundo (Morena y aliados) se está uniendo y poniendo piedras y pedruscos en contra de un precandidato, quien con su estilo huracanado de hacer política, se encuentra en los cuernos de la luna: Manolo Jiménez, el famoso “Cowboy urbano”.

Nota tres: hace unos días tuve una tertulia de al menos tres horas con el delegado federal del gobierno en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, el “Jefe Reyes”. Una delicia platicar con él, como siempre. Maneja todos los datos y aspectos políticos y sociales de Coahuila al dedillo. Pero, también es un erudito en libros, música, cultura general. Sí, eso que nos hace humanos y nos hace diferentes a los animales.

Nota cuatro: sigo pensando lo mismo lo cual anoté ya un par de veces en este espacio: para el próximo año el candidato de Morena al gobierno de Coahuila debería de ser el “Jefe Reyes”. Tiene motivos de sobra para serlo: conoce el Estado como pocos, lo recorre una y otra vez, sabe de sus fortalezas y debilidades, conoce a todos los actores políticos, sociales y empresariales...

Letras minúsculas

“Pinocho se queda dormido con los pies en el brasero, y al día siguiente se despierta con los pies quemados”. Amanecimos quemados por AMLO: suma ya 22 gubernaturas.