Cuestión de vida o muerte

¿Ha cumplido todavía sus propósitos de año nuevo? Yo no. La necedad venció una vez más a mi endeble voluntad. Sin embargo, no sólo deben hacerse promesas en la víspera del 31 de diciembre, pues cada día del año nos ofrece la oportunidad de ser mejores.

Ayer me propuse algo nuevo: ser donador de sangre. Platicando con un amigo, me contaba de la urgente necesidad de los bancos de sangre de incrementar su número de donantes, pues a pesar de que muchos desean ayudar, muy pocos reúnen las cualidades específicas como para poder convertirse en donadores.

Existe la creencia de que al donar sangre se pueden contraer terribles enfermedades, como por ejemplo el sida. Esto es cierto, pero estoy seguro que los bancos de sangre de la ciudad han adoptado todas las medidas precautorias para evitar que esto suceda. Es por eso que he decidido convertirme en donante. La verdad no sé qué tipo de sangre tengo, pero lo que sí sé es que existen muchas razones para donar sangre. A continuación nombraré cien de estas razones con la esperanza de que tú te unas al escaso grupo de donantes.

1.- Por más avances tecnológicos y científicos, nadie ha sido capaz de fabricar la sangre en un laboratorio. Pero nuestro organismo sí es capaz de eso y debemos compartirla con aquellos que la necesitan.

2.- Al mismo tiempo que colaboras entregando parte de ti mismo, al momento en que tu cuerpo detecta que se está extrayendo sangre, inmediatamente pone en marcha un complejo y milagroso mecanismo que fabrica sangre nueva.

3.- Cuando donamos sangre estamos fortaleciendo nuestra salud. Sé que esto puede parecer un disparate, pero recientes estudios científicos demuestran que las personas que donan sangre con asiduidad, disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

4.- Si nos ponemos a pensar desde un punto de vista regiomontano, cada vez que donamos sangre obtenemos un buen examen médico gratuito. En los bancos de sangre, para garantizar la seguridad transfusional y disminuir al máximo el riesgo de transmisión viral, todos los productos sanguíneos, antes de ser distribuidos para su transfusión a los enfermos o accidentados, pasan por unos exámenes sistemáticos y rigurosos, entre los que se encuentra la determinación del grupo sanguíneo, detección de anticuerpos irregulares, detección de enfermedades venéreas como sífilis, gonorrea o el virus HIV, detección de hepatitis y de anemias, entre otras cosas que puedan estar en nuestra sangre sin nosotros darnos cuenta.

5.- Es bueno donar sangre y fomentar esta práctica entre nuestros conocidos porque quizás el día de mañana seremos nosotros los que necesitemos de una transfusión para seguir con vida y muy triste sería despedirnos de este mundo por culpa de la falta de solidaridad entre los seres humanos. Esta es una razón poco egoísta, pero uno no sabe ni cuándo le puede tocar la desgracia de estar al borde de la muerte por falta de medio litro de sangre.

6.- Al donar sangre te conviertes prácticamente en un héroe de la talla de Batman o del Chapulín Colorado, pues muchas veces la vida de un ser humano depende de tu líquido rojo y cálido. Tal vez sientas que es suficiente dar unas cuantas monedas al limosnero, o regalar cobijas a quien tiene frío, pero al donar sangre estás salvando a una persona de la muerte. ¿Acaso esta razón no vale por las 94 restantes?

No seamos sangrones y donemos sangre. Cuando veo que alguien muere atropellado me pongo triste, pero luego me consuela el hecho que en mis manos no estuvo el poder evitar esa muerte. Cuando alguien muere asesinado me pongo triste, pero luego me consuela el hecho que en mis manos no estuvo el poder evitar esa muerte. Cuando alguien muere por falta de sangre en la cama de un hospital me pongo triste, y no hay nada que me consuele pues no puedo dejar de pensar que en mis manos estuvo la posibilidad de salvar una vida.

