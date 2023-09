Dar a luz un dieciséis de septiembre

Di a luz a una hija para que ella esté en el mundo. Corrijo: con la sustancia de su padre y mi sustancia, ella se abrió paso para estar en el mundo. O más precisamente: ella floreció en mí al tiempo que la formaba con sangre y pensamientos. En esa oscuridad líquida, ella me fue restaurando -dicen los científicos-, yo digo que me daba lo que ella en su inteligencia, sabía me faltaba. Nutrición en ambas direcciones. Dos seres habitando una corporalidad compuesta. Una misma sangre clasificada del mismo tipo, circulando entre ambas.

Y ella nace un día en el que, tras tres siglos de ocupación, en esta nación quebrada, se levantaron contra el yugo europeo de dominación, tanto mestizos como nativos, de la llamada Nueva España. Un proceso que se ha escrito, concluyó luego de once años, en 1821.

Se da a luz a una hija o a un ser humano, en cualquier clasificación que se defina luego, para que sume al mundo su concierto de sonidos y de actos. Y una no se imagina que se deba entregar a ninguna causa de milicia, porque en el pensamiento está que los argumentos son más sólidos que las balas; sin embargo, hay progenitores que están de acuerdo en preparar hijos para que vayan a la guerra, cuando debían de prepararse para la construcción del mundo. Incluso se prepara a los hijos para que integren facciones. Sí, a veces se les enseña a odiar a lo distinto.

Pero ¿qué es la patria sino el suelo y los campos fértiles e infértiles? ¿Acaso la patria son las armas? Se ficciona y romantiza un acto bélico sostenido en el tiempo, como algo pleno de júbilo. En este 16 de septiembre se brinda por la libertad recuperada, sin embargo creo que esa llamada independencia sigue mostrando retrocesos.

¿Será este un país de plena independencia cuando tenemos más de la mitad del suelo concesionado a las mineras? ¿Será pleno de soberanía cuándo damos a nuestros hijos oportunidades laborales sin derechos ni prestaciones?

Damos a luz seres humanos, no mercancías, no máquinas que muevan engranes, no seres serviles, que es muy distinto a decir seres que sirven.

¿Haremos el esfuerzo de ver a los hijos de otros de la misma manera en la que vemos a nuestros hijos? Improbable que sean esa una joya única que pueda estar en ese mundo que los adultos diseñamos, pues están fracturadas las oportunidades de desarrollo basadas en la ética.

No sé si estaremos a tiempo de cambiar el rumbo, pero los ojos de nuestros hijos nos miran, nos saben y a ellos no podemos mentirles. Podemos intentar dorar la punzante verdad con vendajes infructuosos, pero ellos han visto cómo se está derrumbando esta patria que decimos los adultos, es para todos, cuando es para unos cuantos que explotan a los muchos.

El mayor acto de amor sería enarbolar ya no una bandera este dieciséis de septiembre, sino nuestro propio cuerpo como territorio independiente, y que desde allí surjan ideas, haceres y formas de estar en el mundo, que sean el testimonio para ellos y para los que vienen.

El vocablo patria proviene del latín patres, que significa antepasados.