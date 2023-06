De aquellas veces que te cortan el gas por disléxica, y otras historias de incomodidades inmerecidas y el merecimiento no reconocido

De nuevo, vengo ofreciendo el tema del merecimiento. Lo traigo fresco. Literalmente. Estoy sentada en mi consultorio donde hay minisplit. No sé a cuántos grados estamos fuera de este recinto. ¡Ah! Pero en la noche voy a mi recámara, que no tiene minisplit y pongo 3 ventiladores y me extiendo en calma para que baje el calor del cuerpo, y sé que en algún momento de la madrugada tendré que jalar la sábana sobre mis pies y piernas, especialmente si he comenzado la noche con calambres. ¡Pero mujer! ¿Qué te pasa? Tienes sofa-cama en el consultorio donde hay un minisplit. Baja a dormir allí. Vives sola.

Jamás, en los 5 años que tengo con el aparatejo, he bajado a dormir en el consultorio. He instalado allí a visitas, pero yo no duermo allí. ¿Masoquista? Tal vez un poco. Hace rato le comenté al Sr. “Relájate Amor”, que me sentía mal estar en el fresco, en la comodidad, cuando sé que mucha gente está incómoda sin remedio.

Me dijo, “Disfrútalo, lo mereces.” ¿Ya saben ese famoso twitch que da en el ojo en momentos de estrés? Pues, me dio de inmediato.

Confesión número 1: El minisplit se compró y se instaló a beneficio de mis pacientes, no para mí. Y ya, no se admiten discusiones. Confesión número 2: Hace tal vez un mes se reventó de nuevo un tubo en el techo, ahora no por frío, tal vez el calor expandió y despegó el material de reparación. No sé. No pregunté. Apagué la bomba y cargué agua desde la llave que está justo entre medidor y bomba durante días hasta que ya la situación me cansó y mi hijo me recomendó aun plomero. Confesión número 3: En este momento, tengo un par de semanas sin gas. Me lo cortaron, por dislexia. En vez de pagar $562, pagué $526. Ya lo resolveré, pero mientras tanto heaprendido a cocer lentejas en microondas. Sí se puede, ¡eh!

“Lo mereces.” Sí. Agua, gas, luz, comodidad, etc. La semana pasada tuve una crisis existencial porque unos amigos no tienen platos. Ya me explicaron por qué. Veo la carencia de otros, pero a veces la mía se me escurre entre frases que se resumen en, “Yo estoy bien, lo mío puede esperar.”