De cadenas y sus eslabones; habilidad y corazón en el trabajo en equipo. ¡Hagámonos brillar todos!

Dicen que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y supongo que es verdad, aunque también pienso que depende de donde está ese eslabón y cómo se emplea la cadena. He visto situaciones en donde el “eslabón débil” de un equipo de trabajo o de un grupo es eliminado o se autoexcluye porque no lo ven (o él mismo no se percibe) a la altura de los demás. Es una lástima, pienso. Ese eslabón nos puede enseñar tanto.

Hace tiempo vi una lucha que me impactó, y me dejó con una sensación de camaradería, respeto y cariño. Eran 2 luchadores experimentados y grandotes en el ring con 3 jóvenes menos corpulentos, incluyendo una chica. La verdad, requiere mucha habilidad y corazón hacer que los demás brillen. Pero si no brilla el equipo, el talento de uno solo se opaca.

Debo confesar que no soy buena para el trabajo en equipo, pero en la segunda temporada de Wit me encontré frente a un desafío que nos planteó el director. “Míralo/a y háblale. Date cuenta lo que te está provocando esa persona que tienes frente a ti y respóndele, así, a la persona y al personaje.” Y de pronto los momentos se convertían en algo tan real que salíamos todos llorando lágrimas reales después de ensayar una ficción. El equipo permite que eso pase. Y el eslabón débil sería el miembro del equipo que no se deja tocar. El trabajo de los demás es jalarlo y provocarlo. En palabras más simples, ayudarle a que toque.

En el mundial de tochito, a una jugadora muy buena, le pusieron doble bloqueo para evitar que ella se llevara el juego con anotación tras anotación. Ella dijo, “Vénganse. Mientras ustedes 2 están entretenidas conmigo, mi equipo tiene 2 defensas menos de que preocuparse.” Y ganaron el juego, ¡bien ganado! En un intento por convertir a un eslabón muy fuerte en uno débil, pues, les salió el tiro por la culata.

Creo que en vez de preocuparme por si soy eslabón fuerte o débil, debería concentrarme en ser parte funcional y eficiente de la cadena. ¿Cómo ven? El objetivo es el mismo, vayamos juntos.