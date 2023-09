De Gary Wright a la presencia mexicana en los VMA´s

El pasado 4 de septiembre cuando en los Estados Unidos se celebraba el Día del Trabajo falleció otro importante cantautor norteamericano unos días después de la muerte de Jimmy Buffet.

Nos referimos a Gary Malcolm Wright, mejor conocido como Gary Wright, autor, cantante y compositor nacido el 26 de abril de 1943 en Cresskill, Nueva Jersey, y quien llegó a ser famoso sobre todo por sus temas “Dream Weaver”, “Really Wanna Know You” y “Love is Alive”, así como por su papel en el establecimiento del sintetizador como un instrumento relevante en la música pop y rock. Wright luego de lidiar con la enfermedad del Parkinson y la demencia senil por un período de seis años. Fue su álbum de 1975 “The Dream Weaver” el que lo convirtió en el artista revelación de aquel año al incluir el tema homónimo y “Love is Alive” que alcanzaron el segundo lugar de las listas de popularidad; llegó a vender un total de 2 millones de copias y llegó a incluirse en bandas sonoras d epelículas como “Toy Story 3”.

Wright también compartió su talento con otros de sus colegas como el ex Beatle George Harrison con quien colaboró tocando los teclados en su álbum de 1970 “All Things Must Pass”. Wright murió el lunes 4 de septiembre en su residencia de Palos Verdes, California, según lo confirmaron Justin y Dorian a ABC News y Variety. Descanse en paz.

Una semana después, y siguiendo con el rock norteamericano, la noticia lamentable fue la de que la banda Aerosmith se vio forzada a posponer varias fechas de su gira de despedida porque su vocalista líder Steven Tyler, se lastimó sus cuerdas vocales durante una presentación según lo dio ac onocer en us cuenta de Instagram el pasado lunes 11 de septiembre. “Me rompe el corazón decirles que he recibido órdenes estrictas de no cantar en los próximos 30 días”, declaró Tyler, de 75 años de edad. Vamos a tener que posponer algunas fechas para regresar y darles la actuación que se merecen”.

La gira de 40 fechas de Aerosmith se supone que iba a tener como últimas fechas una presentación en su ciudad natal de Boston en Año Nuevo y un último concierto el 26 de enero en Montreal, Canadá, pero dado este imprevisto las nuevas fechas incluyen el 29 de enero en Detroit; 14 de febrero en Chicago; 17 de febrero en Washington, D.C. 21 de febrero en Toronto; 26 de febrero en Raleigh, Carolina del Norte y 29 de febrero en Cleveland, por ser el 2024 año bisiesto.

Para terminar, el martes 12 fue de más fiesta con la edición 2023 de los VMA´s a lo mejor de videos de la cadena MTV, siendo la máxima ganadora la cantante sensación del momento, Taylor Swift, quien además de romper récord en la historia de las premiaciones con un total de 9 y ganar por segundo año consecutivo el de Mejor Video por su tema “Anti-Héroe” celebró desde la reunión de NSYNC, quienes le dieron su primer premio, hasta la actuación de Shakira previo a recibir el Premio Vanguardia, y aunque por ahí se destacó de pronto dio el visto bueno a la presentación de Peso Pluma, aunque mucho se cacarea que el mayor exponente del género de “corrridos tumbados” del momento era el primero de música regional mexicana que se subía al escenario de esta premiación lo cierto es que no es así.

Ese honor lo mantiene la agrupación México-Americana de Los Lobos, quienes abrieron con su cover de “La Bamba” en la edición de los VMA´s de 1987 cuando estaban en su mayor apogeo por ser el tema homónimo de la biopic del mismo título del músico de rock mexicoamericano Ritchie Valens.

