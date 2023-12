De la confianza a la fe y puntos intermedios. ¿Qué significa darle las nalgas a la vida?

En sesión:

“Siento que ya tengo confianza en la vida, pero aún no le llego a la fe.”

“¿Quieres llegar a tener fe?

“Sí. Siento que me falta ese salto en mi espiritualidad.”

“Si te imaginas el camino entre un punto y otro, ¿cuáles son los pasos que crees que tendrías que tomar para llegar?”

“No sé. Es como si ya me acerco, y confío, pero no estoy del todo listo para aventarme a darle las nalgas a la vida.”

Carcajadas, por supuesto. De los dos.

“Imagina. Ya se las enseñé, pero aún no se las suelto.”

Carcajadas, por supuesto. De los dos. Y yo con una imagen mental de este hombre caminando por la vida, pegado a una pared, pero ya con la espalda (aka “las nalgas”) hacia la calle tentando a la vida.

Me regocijo en la metáfora. Por lo ilustrativo y exacto que es, y también por el crecimiento que veo en personas que se acercan a la opción de darle las nalgas a la vida. Lo celebro. El concepto, sin recurrir a imágenes, es la entrega. Un concepto bello que provoca temor e inseguridad, justo lo contrario a la confianza. Entonces, ¿cómo es el proceso de adquirir confianza en la vida y de pasar de allí a la entrega?

En muchas ocasiones, cuando me he sentido agobiada por acontecimientos (se llaman “problemas”), me ayuda preguntarme cuántas veces antes, en mi vida, he pasado por el mismo tipo de situaciones. Generalmente la respuesta es que han sido muchas. Después me pregunto si algo grave ha sucedido. La respuesta es que no ha pasado nada grave. Entonces, si la historia me muestra que puedo confiar...

Hay un secretito, sin embargo. Es un secretito que anda muy de moda en estos momentos. La vida no se soluciona solita. No, señores, hay que resolver (ésa es la entrega). Perdón, pero es verdad. Si hago lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer (ni más ni menos), puedo confiar en que el flujo de vida será confiable. ¿Ven que resolver sí es importante?

Darle las nalgas a la vida no significa ser víctima ni pasivo, significa ser participante activo en lo que la vida presenta. Así quiero cerrar este año. ¿Y ustedes?