Biden y Trump son archienemigos electorales, pero coinciden en tres temas de política internacional: la nueva guerra fría con China; los acuerdos de paz de Israel con Bahréin, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Sudán, y la inhumana política migratoria de Estados Unidos respecto a los migrantes de Centro y Suramérica. Esa política utiliza a México como sala de espera de los millones que todo arriesgan con tal de llegar al Norte Global.

El Gobierno mexicano aceptó fungir como sala de espera de un sistema migratorio que, tanto en Estados Unidos como en México, no contempla la realidad económica, política y social de ambos países, menos aún la de los países expulsores de migrantes. En Estados Unidos desata pasiones que prefieren discutir que solucionar. Por demás absurdo cuando el migrante es altamente demandado por la economía estadounidense; en México sucede algo peor: ni siquiera es tema de discusión. El migrante no es moneda de cambio entre esos cárteles que todavía llamamos partidos políticos, ni para el gobierno. Unos y otros, simplemente los ignoran, mientras peregrinan a través del territorio nacional.

En estos trágicos acontecimientos la peor miseria recae en el Gobierno Federal mexicano. A pesar de que estaban enterados de la tragedia de Ciudad Juárez, continuaron con su día como si nada: López Obrador carcajeándose de algún nuevo pleito con sus opositores. Al día después, restó importancia a la tragedia. Su enfermizo mesianismo no permite que le quiten los reflectores, ni para bien ni para mal.

Adán Augusto López, el secretario directamente responsable, se le ve lanzando su candidatura presidencial en actos públicos, pero sin abrir el pico acerca de la conflagración. Cuestionado por los medios, aventó la bolita a Marcelo Ebrard quien, mientras tanto, se divertía en Monterrey manejando Teslas. De la tragedia tampoco dijo nada. Claudia, simplemente calló, seguramente recordó los pernos en la Línea 12 del metro. El material de construcción que acabó siendo único responsable de las muertes en el metro capitalino. Miserables ante la tragedia humana.

Las autoridades federales pagaron 53 millones por un sistema contra incendios que no funcionó. Además, contrataron una empresa de seguridad privada que tampoco sirvió. Empresa cuyo dueño es cónsul honorario o mexicano favorito de la dictadura de Nicaragua en México. La misma que prohibió las celebraciones religiosas en Semana Santa en aquel país. Pero no permitamos que nos engañen, los responsables intelectuales de la tragedia (migrante) son quienes diseñaron una política migratoria criminal. Lo cual no exime a los responsables materiales.

Pocos días después de la tragedia, AMLO visitó Ciudad Juárez. Por supuesto, no se paró en el centro migratorio ni estudió la tragedia. Él iba a lo suyo, a que lo alabaran los suyos. Los migrantes lo alcanzaron, no toleró la crítica y en su soberbio machismo respondió a una mujer migrante desesperada: “Te mando Maru, mi amor”, aludiendo a la panista gobernadora de Chihuahua. De alguna forma, AMLO tenía que sacudirse la molestia, así fuera culpando a una gobernadora de oposición que todo le celebra al Presidente de México.

La tragedia no conmueve al Presidente; más bien, lo molesta, no por la tragedia misma, ni por la ineptitud de su Gobierno, sino por su costo en términos político-electorales. Hace casi dos años los culpables fueron unos pernos, ahora parece que serán unas colchonetas las que se incendiaron. Aunque de última hora circula la versión de que unas llaves perdidas pueden ser las culpables. La impunidad a la mexicana ya raya en lo ridículo.

La muerte no para, la impunidad tampoco. “Carajo, ¿qué tiene que pasar para que cambien la política?”, gritó, con desesperación e impotencia, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza desde la tribuna. Sus pares, como en la canción de José Alfredo Jiménez, “...los mariachis callaron...”, no tienen permitido pensar, menos disentir. Sólo nos queda elevar una oración por los migrantes y, como sociedad, ofrecer una disculpa desde nuestra condición de partes del Estado Mexicano.

@chuyramirezr