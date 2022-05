¿De qué color es la felicidad?

“Dicen que siempre vuelves a donde fuiste feliz”. Ayer me pasó, sin proponérmelo. Sucedió. Tres veces en un solo día. Mi pregunta es, ¿Por qué (o para qué) soltamos aquello que nos pone bien? ¿Qué nos hace alejarnos de espacios y personas y actividades que amamos?

Pasan cosas. Pérdidas, confusiones, ocupaciones, conflictos... Y, la verdad es que nunca podremos volver a esos lugares. Esos espacios han cambiado, y nosotros también. La sonrisa de bienvenida, los abrazos, las miradas, la atención, y los cantos de ayer no fueron los mismos que en algún momento me hicieran feliz, pero me recordaron cómo se siente estar bien.

Conforme pasa la primavera, me observo (nada nuevo, pero va). Veo como voy saliendo del gris del invierno, y como busco reconocer el color de esta primavera, el color que llevaré en este año (cumplo años en unos días). El color que me acompañó en otros momentos ya no me queda. Entonces, para volver a donde siempre fui feliz, tengo que ir pintada de otro color.

Tengo meses buscando y observando y sintiendo, volviendo en ratos al gris e intentando asomarme de nuevo para ver si logro identificar el color de mi año. ¿Saben que a cada año se le asigna un color que luego aparece en la moda y en todos lados? Lo determina el Pantone Institute, y este año ha asignado “very peri” (búsquenlo), que es un color lindo, pero no es mi color.

Hoy iré a buscar telas para un proyecto. Tal vez allí, entre telas de muchos colores, podré identificar el color que empezó a aparecer ayer. Tengo una sospecha, pero...