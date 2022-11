¿De qué se ríe AMLO?

Elon Musk es tan enigmático como impredecible y no necesariamente de una buena manera.

No obstante haberse cotizado como el hombre más rico del mundo, lo ha logrado jugando con declaraciones ambiguas sobre sus planes, proyectos y los muy raros avances que eventualmente llega a presentar.

Sus ideas “revolucionarias” casi nunca llegan a materializarse de manera satisfactoria, aunque es indudablemente un genio para cautivar el interés mediático y así jugar con el valor de sus acciones.

El caso es que el señor Musk sí compró Twitter después de todo, adquisición de la cual ya se andaba arrepintiendo, pero como al parecer si se echaba para atrás no le iban a regresar el depósito, se convirtió finalmente en dueño de la red social esa del “pajarito azúl que haces pipí...”.

Musk ha asegurado en varias ocasiones que restaurará Twitter como un espacio de irrestricta libertad de opinión. Recientemente la red venía ejerciendo las represivas sanciones de la corrección tales como eliminar contenidos o aplicar suspensiones temporales y definitivas a quienes traspasan los siempre ubicuos límites del buen gusto.

El propio Musk publicó que no dejan de preguntarle si restaurará la cuenta del vetado más célebre del planeta, el asqueroso remedo de humano, Donald J. Trump, a ver si es cierto que tan pro libre expresión.

Pero lo cierto es que, aun con restricciones y todo, Twitter no es ningún jardín de rosas, no es un paraíso de convivencia, ni el último escalón de la civilidad.

Es de hecho la red más hostil de la internet y uno no entra a TT sino a rayarle la madre a otro ser humano y buscarse quién se la raye a usted. Y por las restricciones ni se preocupe, que uno siempre encuentra la mejor manera de insultar a sus congéneres sin ser detectado por la censura (“Chtmdr, pnxe pndxo!”, por decir algo).

¿Por qué se calientan tanto los ánimos en dicha arena al grado de convertirla en el principal campo virtual de batalla del planeta?

Se dice que el famoso algoritmo, es decir y sin entrar en definiciones técnicas: el proceso mediante el cual la plataforma decide –de acuerdo a un criterio formado con base en nuestras preferencias– qué contenido nos presenta.

Se dice también que de acuerdo a dichas preferencias: nuestros gustos, inclinaciones, ideología, afinidades y aversiones, se nos presenta una determinada cantidad de contenidos con los que no estaremos de acuerdo y que incluso nos resultarán irritantes.

Sucede que nos compele de una manera mucho más poderosa el dar contestación a alguien con quien no estamos de acuerdo, que el expresar adhesión con quien coincidimos.

¡No, señor! ¡Aquí se viene a pelear por tener la razón! Y al que no le guste o no le parezca, que vaya y que chin....

Hace no mucho, los desarrolladores y ejecutivos de las plataformas sociales en internet, descubrieron que pelear genera mucho más tráfico, más permanencia, más interacciones, más participación mucho más activa e intensa que el simple diálogo civilizado y cortés.

Es decir, mientras mayor sea nuestro enojo, más tiempo pasamos en su red (más interacciones, más reacciones, más publicaciones, más clics); y mientras más tiempo pasemos en su red –obvio– más dinero les generamos.

Se acusa por tanto a ésta y otras redes como FB de propiciar tal ambiente de hostilidad que nos mantiene permanentemente con el ánimo de sacarnos los ojos haciéndonos todavía más adictos a sus plataformas, porque pocas cosas en la vida liberan tanta endorfina como mandar a un desconocido que está al otro lado del País a hacerle el delicioso a la autora de sus días.

Todo lo anterior debe ser cierto porque durante el 2022 mi actividad en Twitter se ha incrementado exponencialmente y créame, el 70 o quizás 80 por ciento de mis intercambios han sido discrepancias articuladas en el lenguaje más soez, vulgar, corriente y arrabalero del que yo soy capaz (y soy muy capaz).

Y tampoco es coincidencia que apenas me asomo a Twitter, ya sabe usted, para hacer algo de tiempo o matar un par de minutos, lo primero que me aparece son las publicaciones de los ideólogos y apologistas de AMLO y de la 4T, a pesar de que NO sigo dichas cuentas.

El Monero Hernández de El Chamuco, Jenaro Villamil, Epigmenio Ibarra, Antonio Attolini y otros especímenes semejantes me aguardan allí, con sus “tuits” de defensa, justificación, encomio o triunfalismo –según amerite la ocasión– para el indefendible régimen cuatroteísta. Y es tal la calidad de las sandeces que afirman y es tal el cinismo y la autoridad con que sentencian, que es imposible no contestarles, aunque sea para no gestar una úlcera. Reitero: ¡No los sigo, el algoritmo me los pone allí porque me conoce bien (aunque confieso tampoco los he bloqueado y debería).

Hoy no fue la excepción y al abrir TT, ¡zaz! Uno de estos corifeos de la secta cuyo nombre me reservo para no hacerle publicidad había subido una fotografía de su mesías, el inmaculado, infalible e incorruptible Andrés Manuel López “Tata” Obrador.

Se le ve al Presidente de lo más sonriente; es una instantánea muy casual y espontánea en la que se está carcajeando genuinamente. El interfecto tuitero comentó: “Esta foto seguro que hace enojar muchísimo a los conservadores. Ojalá la vean”

Y será en efecto la sonrisa de AMLO I motivo de la cólera de más de uno. Pero me preocupa más que sea el motivo del regocijo y la algarabía de un amplio segmento de la sociedad mexicana.

López Obrador tiene una irrefrenable manía por hacer escarnio de sus adversarios cuando está en clara ventaja: Los humilla, los apabulla, los ridiculiza. Lo que lo convierte en lo que se llama “un mal ganador”.

Como perdedor era iracundo, enardecido, indignado. Está claro que no sabe perder, pero ya como presidente, cuando se regodea a costillas de sus detractores, demuestra que el triunfo tampoco es lo suyo. Mal perdedor, peor ganador: ¡Allá él!

Y si su feligresía experimenta pequeños orgasmos cada vez que el supremo hace un chiste o le cuelga un nuevo apodo a alguien o lo denuesta, desestima a la oposición o minimiza un escándalo con una nota humorística, tampoco es algo que me quite el sueño.También, allá ellos y su forma de alcanzar el éxtasis.

Sólo me preocupan un par de cosas: Siendo un líder tan masivo, sentará un precedente, una escuela que de hecho ya le imitan algunos subordinados como Adán Augusto, quien busca tener siempre un comentario jocoso o picante, a falta de respuestas sobre cualquiera de los temas calientes de la agenda nacional.

Y no se necesita jugar en el equipo de AMLO para adherirse a su manual. Pronto cualquier politiquete de medio pelo para abajo comprobará que es mejor tener una salida chistosa que le evite tener que lidiar con la realidad y el conflicto.

Los priistas del viejo régimen solían ser unos auténticos rufianes caradura, corruptos simuladores que luego de sus trapacerías nos daban una explicación formal con la mayor gravedad y compostura del mundo. No nos servía de mucho, pero al menos no tenían el descaro de reírse con el mayor desparpajo como hace el Tlatoani de la 4T de todo y de todos los que no comulgan con él.

Y triste por él, porque es la única risa que le conocemos, la de sorna, de burla, de bellaquería, una risa ladina, como de villano acartonado, que no nace en el corazón sino en las tripas. Que no se contagia, porque es sólo un acto de humillación.

Pero usted, no deje que este régimen le robe la risa y, para mayor seguridad, evite también la red social del pajarito.