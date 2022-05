‘De tanto pasado...’

Al Ing. Luis M. Aguilar V. ¡Enhorabuena por tu excepcional logro! ¡Un orgullo para todos!

Gandhi decía: “En todas partes veo que cunden la exageración y la mentira. Pese a todos mis esfuerzos, no alcanzo a saber dónde se esconde la verdad. No obstante, tengo la impresión de que me aproximo a ella, a medida que disminuye la distancia que me separa de Dios”.

Martín Descalzo expresó que tener la verdad es como “tener una llama dentro del cuerpo, algo maravillosamente doloroso” y luego agregó: “la verdad no se posee, nos posee, nos invade, nos arrastra hacia adelante”. Que razón tiene este hombre, de ahí que hasta San Agustín llegó a comentar “la verdad engendra odio”, refiriéndose a esa verdad pronunciada, pero que ha sido confundida con las propias ideas y dogmas, con prejuicios personales, de fabricación individual o grupal y que luego, para terminar con el cuadro, se manifiesta dolosamente, o bien, se intenta instalar en los “otros” a punta de lanza, engaño, violencia y sangre.

¡Qué errores tan graves cometemos al intentar hacer del dogma, de la “verdad personal” o “verdades grupales”, verdades universales! Bien lo sentenció Gibran: “jamás tengas la arrogancia de decir ‘he encontrado la verdad’. Di más bien ‘he llegado a una verdad’”.

INJUSTICIA

Fray Luis de León (1527-1591), humanista español, poeta y maestro de teología de la legendaria Universidad de Salamanca, fue un hombre indomable que por su iluminación y las envidias de sus contemporáneos fue víctima inocente de la demencial inquisición que nubló a la Europa.

Fray León, jamás estuvo ajeno a las realidades de España, por tanto “no dudó en enredarse con vehemencia en las disputas que agitaban la Universidad de Salamanca de su tiempo, con lo que se trajo el encono de no pocos adversarios, que envidiaban por igual su talento y valentía. Amante de la lengua romance, tradujo al castellano el Cantar de los Cantares, pero no pudo evitar que una mano indiscreta difundiese la obra en copias manuscritas, grave situación porque el Concilio de Trento había prohibido verter a lenguas vulgares los textos bíblicos, por tanto a los enemigos de Fray León no les faltó tiempo para denunciar el caso al Santo Oficio, y de este modo este hombre fue injustamente procesado y condenado a ingresar a los calabozos de la inquisición de Valladolid, donde permaneció encerrado por cinco años.

Así escribiría en los muros de la celda el infortunado agustino: “aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. ¡Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de este mundo malvado! Y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, con sólo Dios se compasa, y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso”.

ABSUELTO

“Absuelto al fin de toda culpa, volvió a la cátedra. A su regreso el aula era un hervidero. Se aseguraba algún comentario alusivo del afamado profesor sobre el agravio que había sido objeto. Pero Fray Luis de León desencantó la expectación. Mansa, sosegadamente, ocupó su sitio. Después, con la misma mansedumbre, comenzó su cátedra exclamando: Decíamos ayer.”

Este hombre, al conocer la naturaleza humana, era al mismo tiempo enérgico y exigente, pero también compasivo, amable y comprensivo.

Luis de León, después de ser absuelto, el día que regresó a su primera clase, todos los estudiantes y académicos, esperaban que removiera las cenizas del pasado para avivar el fuego de la venganza, esperaban los comentarios que pusieran en su lugar a sus juzgadores y a esas personas que lo habían traicionado.

Todos anhelaban que les dijese a sus contrarios sus verdades, que los amargara con la cruda verdad de una injusticia cometida en contra suya. Pero Fray León, para sorpresa de los morbosos asistentes, simplemente inició su ponencia expresando una enérgica y elocuente frase: “decíamos ayer”, como si el tiempo no hubiese pasado desde su última intervención y sencillamente estuviese continuando con la clase del día anterior; como si no hubiesen pasado cinco años de injuria y desprestigio, como si jamás hubiese estado injustamente en prisión.

Aun cuando algunos historiadores ponen en entredicho que esta expresión fuese dicha por Fray Luis de León, se sabe que el pensador Miguel de Unamuno, en 1930, al ser restituido a la cátedra de la Universidad de Salamanca y después de 6 años de destierro y exilio, al iniciar su clase pronunció esa misma frase, quizá haciendo alusión a Luis de León y al simbolismo de su injusto destierro; quizá como una expresión para convocar a todos los oyentes a construir el futuro.

SIN RENCOR

Toda verdad expuesta es peligrosa y esa que se menciona mezclada con el veneno mortal de dañar, perjudica a quien la pronuncia. Tal vez, por eso, como queriendo enseñar testimonialmente, Fray León simplemente ese día no hizo el caldo gordo a nadie con una verdad que pudiese estar impregnada del placer de hacer daño a sus agresores. Fray León percibió el aderezo de mil corazones inundados de cizaña que estaban ansiosos de escuchar a una persona que tenía mucho que decir a favor de su propia honra.

PELIGRO

En estos tiempos, aun cuando hay comunicadores y educadores responsables, también existen muchísimas personas que escriben, entrevistan o desarrollan programas televisivos con el único afán de evidenciar medias verdades de sus interlocutores o de los hechos que dicen haber investigado, manipulando contextos, manejando artificiosamente conexiones inimaginables, sin tener la más mínima ética y responsabilidad social, sin visualizar la consecuencia de sus dichos, muchas veces atroces.

Y qué decir de esos políticos inmorales que usan las más altas tribunas para difundir la insolidaridad, la división, el odio y las mentiras.

Hoy, en muchas ocasiones, no se reconoce la preponderancia que el bien común debe tener sobre la misma verdad, se evita diferenciar la honestidad de la manipulación, sin comprender que, quienes ponzoñosamente engañan, finalmente son los que se exponen, en carne viva, a las consecuencias de las medias verdades.

EN NUESTRO CONTEXTO

Efectivamente, las “verdades endurecidas”, generan rencor y horror; entonces, sería bueno que supiéramos que parte de la verdad radica en la manera en se dice lo que se dice y la intención que, en la base del alma, impulsa a decir eso que se pregona.

Si existe amargura o intenciones avinagradas escondidas, entonces la más “verdadera” de las “verdades”, no sería más que una verdad a medias, no sería más que una realidad ensombrecida por la pasión de tormentos propios, de rencores y odios reprimidos.

Posiblemente, una de las más formidables tareas que todos tenemos cada día es que, ante las injusticias, ante los hechos que observamos, tengamos el valor y la entereza de diferenciar y manifestar, así como Fray León: ¡Decíamos ayer...! y así evitar caer en la tentación de encender, en los otros, los odios que genera la ignorancia, los rencores y la perversidad.

El reto es saber que la palabra compartida deja de ser nuestra, para sembrarse y crecer invisiblemente, para bien o para mal, en el campo donde se divulga, tal como lo hace la yedra por la noche. He ahí la responsabilidad de lo dicho y también de lo no dicho.

BIEN COMÚN

Bueno sería que al decir una verdad pensemos en el bien común. Que sepamos que una verdad completa consiste también en la manera en que la decimos y, sobre todo, las razones que nos impulsan a evidenciarla y descubrirla ante los demás, no vaya a ser que esa verdad encierre apariencias propias, o peor aún: odios, amarguras o rencores escondidos en lo más recóndito de nuestros corazones. Por eso, la verdad bien intencionada es la que hace libre a las personas.

Para decir la verdad, para tener agallas ante el temor, sencillamente recordemos lo que Don Quijote, el caballero de la verdad, pregonaba en su caminar: “donde está la verdad está Dios”; por tanto, hay que romper con las apariencias y renunciar al resentimiento para así provocar que el corazón transite por “el sendero de la paz, porque ese también es el sendero de la verdad”.

“Decíamos ayer” para no quedarnos, precisamente, atascados en el ayer; “decíamos ayer”, como resistencia al autoritarismo; “decíamos ayer”, para no rasgarnos las vestiduras; “decíamos ayer” para progresar.

“Decíamos ayer”, para darnos cuenta que de tanto pasado nos podemos ir quedando sin futuro.

