Acabo de ver anunciado uno de tantos juegos que se pueden jugar en el celular. Es un juego que trata de escoger la palabra adecuada en español para llenar el espacio en una oración. Diferenciar entre “hay”, “ahí”, y “ay”, por ejemplo. Me iría muy bien en el juego, pero hay un problema. El juego tiene como imagen una casa destartalada con nieve y viento helado entrando por dondequiera y una niña sentada en el piso congelándose. Si contestas bien, poco a poco el escenario se vuelve amable para la niña, convirtiéndose en una casa calientita y segura. O sea que hay que salvar a la niña. La descripción dice: “juego relajante”.

Este juego “relajante” me hace recordar películas de terror y los juegos extremos de las ferias. Gracias, pero prefiero hacer algo distinto. Yendo a un extremo, estoy consciente de ello, si no contesto bien tendré que vivir con la mirada de esa niña que no sé si es de suma tristeza o si me está acusando de no poder o no quererla salvar. ¡Ay! Sí. Otra situación que está amarrada a una experiencia real y repetitiva de mi vida y que no me dejaría disfrutar el juego, aunque contemplando mi nivel de uso de lenguaje, puede ser que logre salvar a la niña con bastante éxito.

Jamás ha sido relajante para mi estar en una posición en donde lo que yo haga o deje de hacer es un factor en el bienestar de alguien más. Y ¿si fallo, si no puedo? Fallar es lo más seguro. Habrá quien me eche la culpa de su fracaso y condición en la vida. Sí, he pasado por esa situación, y agarro la culpa. Tiene que ver tal vez con el tema de mi anterior columna, las promesas. Quizás hice promesas que no pude llevar a cabo, o alguien interpretó mucho más allá lo que yo podía hacer por ellos. Es cómodo recargarnos con personas que vemos más fuertes que nosotros. Yo lo he hecho. He deseado y propiciado que alguien más resuelva por mí. A veces he sido esa niña sentada en el piso de una casa destartalada y helada con la esperanza de que el otro sepa diferenciar entre “ahí”, “hay”, y “ay”. Gracias a Dios, sí hay quienes saben español.