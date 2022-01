De visita con intención

BUEN DÍA...Dicen que al que se le volvió a ver por la Región Carbonífera el pasado fin de semana, fue al secretario de Sedesol, Manolo Jiménez; ahora allá por el municipio de Muzquiz, en el rancho de un amigo adonde se fue a pasar el fin de semana en familia y recibió a dos que tres políticos locales para dialogar con ellos.

Incluso en redes sociales el Secretario de Inclusión y Desarrollo posteó una foto junto con sus hijos disfrutando de la Serranía del Burro, ya que dicen que a Manolo Jiménez le gusta mucho ese ambiente, incluso que al lado de una buena lumbrada y con un buen trago de tequila, cierra sus pláticas. Dicen que vino personalmente a hacer amarres para lo que aseguran las malas lenguas, es un hecho: ser candidato a gobernador por el PRI, pero ya veremos...

SUPERVISIÓN

En otros temas y cosas, la alcaldesa de Melchor Múzquiz, Tania Flores, dijo que en torno a los recortes del presupuesto y del Fondo de Hidrocarburos, por el cual su municipio recibe dinero o recursos, dijo que no había que ponerse a llorar sino al contrario sumar esfuerzos y hacer el trabajo para que le vaya bien a ese municipio. “Así son las cosas, a veces hay, a veces no hay, en otras hay mucho, y en otras hay poco y no vale ponerse a llorar, además la Sedatu está realizando obras en todos los municipios de Coahuila”, dijo la alcaldesa Tania Flores.

Ah, por cierto, el domingo pasado recorrió obras que está realizando el CEAS que dirige Toño Nerio para supervisar y constatar el avance, pero sobre todo para ver que realmente se estén construyendo. Ahí se topó con algunas situaciones que no fueron de todo su agrado, pero dijo que le haría saber al titular del CEAS de esta situación, parece que hay mala calidad en las obras.

FISCALÍA Y DELEGADOS

El trabajo que está realizando la Fiscalía en la Región Carbonífera comienza a posicionarlos como una de las delegaciones que están funcionando bien.

Dicen los juristas abogados, los que entienden esta situación, que han resuelto casos importantes o de alto impacto, como se les puede decir el asesinato del indio Kikapú, el feminicidio de una jovencita en San Juan de Sabinas y otros delitos de índole sexual.

Pero donde le sigue fallando a Ulises Ramírez y su gente son en los casos de abigeato, el robo de ganado y el robo las casas habitaciones en ejidos , o centros poblacionales o ranchos sigue siendo el talón de Aquiles de la fiscalía, que no han podido erradicar este delito. No hay ejidatario que no haya sufrido con robos a su propiedad.

MATA GRILLA

Ahora que Chano Díaz comenzó de nueva cuenta con sus actividades para ayudar a la gente mas desprotegida y de escasos recursos, la grilla se soltó en serio, Chano no se inmuta, sigue trabajando, con su equipo, avanza, despacio pero avanza, no lo pierdan de vista, vienen cosas buenas y nuevas que seguramente dejaran a los grillos con la boca abierta.

Chano, en pocos meses de trabajo ha logrado lo que otros no, es un perfil que puede ser considerado para las próximas contiendas electorales, y vaya que puede dar la sorpresa, no lo pierdan de vista...ADIÓS