Ayer se llevó a cabo el último de los debates programados entre los candidatos a la gubernatura del Estado, dentro del calendario del actual proceso electoral. Y aunque la posibilidad teórica existe, y hay quienes lo están solicitando, es poco probable que se realice otro ejercicio de este tipo antes de la jornada electoral del próximo 4 de junio.

De acuerdo con un sondeo que VANGUARDIA realizó entre personas adultas residentes de Saltillo, estos ejercicios despiertan poco entusiasmo entre los electores e influyen de manera relevante, en la decisión de voto, en apenas un puñado de electores.

Pero que los debates sean -todavía- poco apreciados en el contexto de las campañas políticas, no implica que deba soslayárseles o renunciar a la posibilidad de que signa realizándose. Porque no se trata de una concesión de los candidatos a cargos de elección popular, sino de un derecho de la ciudadanía.

En este proceso hemos tenido debates menos acartonados y más ágiles, que han generado discusión pública luego de su realización. Ese solo hecho indica que al menos se han alejado del territorio del aburrimiento al que nos tenían acostumbrados en años anteriores y que incluso la estridencia que algunos encuentran chocante puede resultar útil.

Es cierto que no cualquier debate es útil o relevante. No se trata solamente de que los aspirantes a un cargo se confronten, digan lo que quieran o se insulten sin contención. Pero también es cierto que en estos ejercicios no puede forzarse la observación de una estricta “corrección política”.

Con independencia de la forma en que los debates se llevaron a cabo es necesario insistir en el hecho de que los candidatos ya han realizado su parte, es decir, acudir a ellos y exponer -cada quien en su estilo particular- lo que tienen para ofrecer a la comunidad. Ahora toca a los ciudadanos utilizar esa información para definir su posición en la contienda.

Las valoraciones positivas y negativas que cada quien tenga respecto de lo hecho en los debates por los candidatos son útiles en ese propósito: si se presentaron pocas -o ninguna- propuestas; si el discurso se concentró en la descalificación de los oponentes; si se articularon bien sus propuestas; si lo dicho estuvo en consonancia con las demandas de la comunidad... todo puede pesarse y, tras las sumas y las restas, contribuir a nuestra decisión.

Los debates, también debe decirse, no son la única fuente de elementos objetivos para definir a quién otorgar nuestro voto. Pero poca duda cabe de que son los que mejores datos nos aporta para calificar objetivamente a cada aspirante, porque sus respuestas, actitudes y conducta se registran en un ambiente de auténtica exigencia.

Nos separan 33 días de la jornada electoral del próximo 4 de junio y a las campañas les quedan poco más de 4 semanas. Es tiempo de que vayamos consolidando nuestra decisión personal y, en ese proceso, lo dicho y hecho en los debates de esta campaña constituye un insumo relevante.