$!Del merecimiento, la salvación, las necesidades, y el sobrecogimiento; como recibir y mantener intacta la cordura

“Usted merece lo que tiene y más, pero eso Dios lo facilitará cuando ya esté preparada para recibirlo.”

“Enfócate en las posibilidades en vez de las preocupaciones y agradece la ayuda en vez de sentir que no la mereces.”

Dos cachetadas recibidas hoy. De esas que despiertan a uno del ofuscamiento. En días recientes me he sentido acompañada y bendecida. Hasta servidores públicos me han echado la mano sin que haya pedido nada en realidad. Ofrecimientos. No estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada a ver todo lo que me piden otros, todo lo que he estado dispuesta a dar. Saber que existen personas que están disponibles para ayudarme, acompañarme, quererme, festejar pequeñas o grandes victorias íntimas, procurarme, decirme que se vale no querer levantarme en la mañana, decirme que todo está bien. No sé. Estoy “overwhelmed”. “Rebasada” en español, creo. Llevo años buscando una mejor palabra. Alguna vez usé “sobrecogida”, y vale, así es, aunque suena más divertido de lo que realmente intento relatar.