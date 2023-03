Del Movimiento surgió la forma

Y es que detrás de nosotros hay aproximadamente 640 millones de años de evolución. Se sabe que la vida empezó como una célula flotando en el mar , es decir que emergimos del mar y después terminamos siendo criaturas terrestres, primero cuadrúpedas y después bípedas, en diálogo con la gravedad”, es así como Emma me explicó la historia de nuestro movimiento y me introdujo al mundo de la ontogenética.

Venimos del movimiento, encuerpamos el fenómeno de la vida y su evolución. Y me hace pensar en el libro The Primacy of Movement de Maxine Sheets-Johnstone. En su capítulo Neandertals, cita a Charles Darwin, donde expresa que la mente es función del cuerpo y que sus problemas no podrían ser resueltos atacando a la misma, sino dándole al cuerpo una base estable para poder resolver.

Entonces podemos reafirmar que desde el movimiento existe la posibilidad de reinventar nuestro estar en el mundo, pues cómo nos movemos afecta nuestra relación con el exterior, nuestro lebenswelt, término de la fenomenología de Husserl que se refiere al estudio del mundo vivido subjetivamente.

Y es que de pronto la conversación con Emma, tomó un rumbo fenomenológico, pues afirma que “desde la somática partimos que somos un cuerpo y toda nuestra experiencia en esta vida, sucede dentro de un cuerpo, y si yo puedo tener procesos cognitivos - es decir, procesos mentales- , es por que soy un cuerpo, sino tuviera un cuerpo no podría pensar, no podría tener estos procesos, por que la mente es parte del cuerpo, y desde Body Mind Movement, partimos desde que cada parte del cuerpo tiene su mente”.

Esto me llevó a pensar en un artículo que escribí “El cuerpo como territorio” donde inicio el texto haciendo alusión a la obra El ojo y el Espíritu de Merleau-Ponty donde menciona al cuerpo como “el centinela que asiste silenciosamente a mis palabras y actos”. Así afirmaba yo que es este cuerpo quien nos permite experimentar la vida, siendo nuestro primer territorio y desde donde parte la construcción de nuestro mundo.

No cabe duda que la educación somática es un viaje a través del cual podemos aprender cómo funciona nuestro cuerpo, reconectar con lo primigenio, permitir que aparezca y se revele ante nosotros la sabiduría de vida que nos acompaña invisible pero constante, permitirnos despertar y recuperar el poder de gozar la vida en movimiento, para resignificar mi estar en el mundo.

Gracias, Emma, por tu sabiduría y generosidad en el acompañamiento a la comprensión y resignificación del movimiento.