Denigrante, decadente y depravada

Aquí en la Mérida venezolana, nos topamos con una vetusta plaza de toros repintada en ciertas partes con el amarillo de Neruda, que vive en estos días el preámbulo de los carnavales, haciéndole los honores a la la mal llamada “fiesta brava”, que no es ni fiesta ni brava.

Y no es para menos con el régimen de terror que ha impuesto el que era chofer de Chávez y que hoy es su “presidente”, Nicolás Maduro.

La barbarie animal a todo lo que da, donde unos “animales” fantochamente ataviados con sus vestiditos mal llamados “de luces” –porque una despistada luciérnaga diurna alumbra más que ellos– alardean de su “valentía” de bulbos y transistores, mientras martirizan a los ya moribundos toros para enardecer a las tribunas pletóricas de eufóricos villamelones, que aplauden y gritan desaforados agitando pañuelillos blancos con los que a hurtadillas se limpian los mocos, presumiendo en boca puros que se fuman sus pulmones, tocadas sus cabezas de ridículos sombreros de ala media –ellos– y las de ellas con los mismos pero de ala larga o alilla corta o con mantillas y peinetas compradas en Waldos, bebiendo y escupiendo a escondidillas –las unas y los otros– rancios vinos de sus botas pellejudas que no llegan ni a chancletas.

Y cómo no va a salir bien bravo el pobre animal, si antes de que den el cornetazo del “primero de la tarde” lo tienen muriéndose de hambre, sed y amarrado de sus “cataplines” o “baidots”.

De ahí en adelante el toro mantendrá su cabeza baja por el resto de la “faena”, debido a la combinación de pérdida de sangre y la fuerza ejercida para levantar al caballo “ciego” con cuello y cuernos.

Recuerden que a los caballos les tapan los ojos, que si no, los méndigos picadores saldrían volando.

En suma hasta ahora, los picadores dejan al toro bien blandito para que el muy mamón del torero se contonee peor que modelo de pasarela, presumiendo “su valentía”, mientras el enardecido y enrarecido público aplaude rabiosamente.

En la masacre sigue el turno de los banderilleros, también ellos con sus ternos untados que en vez de ser comprados en El Palacio de Hierro como los de los “matadores”, estos se consiguen en ciertos puestos de La Lagunilla o en Tepito, tratándose de corridas “mae in México”, of course. También los hay de segunda mano en los mercados de pulgas.

El llamado de la corneta del conato de músico sopla pitos, anuncia el irremediable y necesario cambio de suerte, después de darle tiempo al primer bailarín de ballet a que se reponga de la cogida que le dieron y después de que sus subalternos le hubieron cosido el tutú para que no vuelva al ruedo mostrando sus miserias. De todos modos va a mostrarlas con la muleta, pero no las íntimas suyas.