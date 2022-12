Modestia aparte, muy pocas personas he conocido tan aficionadas al deporte como yo. Sin embargo, dicha afición no va más allá del confortable sillón de mi casa. Cuando hay un juego de futbol en la televisión, inmediatamente me dispongo a disfrutarlo sin importar los equipos que estén jugando. Lo mismo sucede en el caso del beisbol, del basquetbol, del futbol americano, del golf y hasta del lanzamiento ...