He participado en campañas electorales desde que ingresé a Acción Nacional, he visto derrotas y victorias de compañeros y las propias. Las victorias saben a miel y las derrotas son amargas, pero son también las que te dejan lecciones imborrables. Ya si no las aprende una es que es dura de entendederas. La última que viví fue en la que contendí para ser diputada federal por segunda ocasión, y los electores ...