Desigualdad: la otra pandemia con la que luchamos

QEPD tía Martha Oralia

El 3 de diciembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell Ramírez, declaró el primer caso de la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2 en México. La nueva variante presentó un aumento en los contagios y en el número de hospitalizados en los primeros días de 2022. Sin embargo, esta variante provoca síntomas muy leves semejantes a otras enfermedades respiratorias como el resfriado común.

El inicio del año trajo un desequilibrio en las tendencias a la baja en contagios, hospitalizados y defunciones por el coronavirus que se habían presentado en los últimos meses; la variante Ómicron provocó un repunte en los contagios en 138% en la primera semana del 2022 con respecto a la última semana del año 2021, esta vez, con un comportamiento de la pandemia expansivo, superando a lo registrado en diciembre del 2020 y febrero del 2021 registrado en la segunda y tercera ola.

No obstante, los aumentos de contagios de coronavirus en su variante Ómicron no marcarán una tendencia de niveles críticos como al inicio de la pandemia en 2020, cuando el virus era nuevo para la especie humana y no presentaba ninguna mutación o variante. Además, el gobierno federal ha sido eficiente y eficaz en la aplicación de la vacuna y sus refuerzos para combatir al virus en todos los sectores poblacionales vulnerables al virus. En consecuencia, ha disminuido los casos de hospitalización y defunciones en la población en general.

Este nuevo repunte de contagios por la variante Ómicron puede ocasionar incertidumbre en las relaciones sociales, en el manejo político de la pandemia y en las expectativas de producción, e impactar negativamente a la reactivación de la economía global, presentando fluctuaciones con altibajos, pero se prevé que no a niveles fatales como en el 2020, donde se disminuyó la actividad económica mundial y la movilidad social en un 90%.

Un fenómeno curioso que se ha manifestado durante la pandemia es el acrecentamiento de la fortuna de los multimillonarios más acaudalados del mundo, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han reducido. En México el fenómeno persiste, donde 9 de cada 10 mexicanos vieron caer su ingreso con el inicio de la crisis por la pandemia de COVID-19, el capital de los multimillonarios del país creció 29.7%, de acuerdo con un informe publicado “las desigualdades matan”. Este es un estudio que analiza la desigualdad a nivel mundial durante la pandemia publicado por la institución internacional no gubernamental Oxfam que lucha contra la injusticia y la desigualdad.

El informe muestra que 13 multimillonarios mexicanos acumularon una riqueza de 143 mil millones de dólares, equivalente a 47% del gasto público de 2021 del Ejecutivo federal, aún y que, al inicio de la pandemia, su fortuna era de 110 mil 37 millones, es decir, incrementaron en 32 mil 963 millones de dólares sus arcas, con un crecimiento del 30% en menos de dos años. Esto conforma una tendencia del aumento de su riqueza desde 1995, sin embargo, en la pandemia se incremento considerablemente.

El estudio revela que la desigualdad es un fenómeno contrastante entre los estratos de la sociedad en México, país que cuenta con los dos hombres más ricos de América Latina: Carlos Slim y Germán Larrea. Además, el capital acumulado por el dueño de Telmex equivale a la riqueza que tiene la mitad más pobre de la población del país, que es un poco más de 6 millones de personas.

El fenómeno del acrecentamiento de la fortuna de los 13 multimillonarios más acaudalados de México durante la pandemia no es una situación particular del país, es un escenario general por la naturaleza del sistema económico dominante: el capitalismo en el mundo, de manera que las y los multimillonarios más poderosos del planeta también aumentaron su riqueza en el periodo de confinamiento por el COVID-19. La economía mundial y nacional tiene un comportamiento cíclico de altibajos y desequilibrios con etapas expansivas de bonanza económica -mayor crecimiento- y contractivas de recesiones y crisis económica que sirven de ajuste de la actividad económico para corregir anomalías, errores y plantear nuevas formas de acumulación de capital en los procesos económicos.

De manera que la explicación del fenómeno en el aumento de la riqueza de los 13 multimillonarios de México y en el mundo, es la ley general de la acumulación capitalista en su etapa expansiva. Es decir, en la fase de mayor crecimiento para el sector industrial y comercial, la fuerza de trabajo -mano de obra- tiende a ser más productiva fabricando más mercancías que en el periodo anterior, que es una etapa de menor expansión en el mismo tiempo de trabajo, o prolongando la jornada laboral –horas extras y turnos laborales- con el mismo salario. Es de esta forma que se garantiza la obtención de ganancias absolutas para el empresario. Sin embargo, la rotación de capital, que es la reinversión en el ciclo productivo, se va mermando y alentando al paso del tiempo en los nuevos períodos y provoca una disminución de la tasa de ganancia -benéfico relativo- del empresario, porque la demanda de mercancías se ve disminuida por el estancamiento del salario o la baja de la fuerza de trabajo que posteriormente arrastrará al ciclo e iniciara los síntomas de una recesión, provocando a larga una crisis económica.

Con todo esto, el sector industrial y comercial busca innovar tecnológicamente y ser más competitivo por la exigencia del mercado, implicando la reducción de costos productivos, como es el salario de la fuerza de trabajo y la mano de obra. Además, la innovación desplaza a la mano de obra y, en consecuencia, la plantilla laboral se reduce. No obstante, la fuerza de trabajo que continúa empleada, se mantiene produciendo la misma cantidad de mercancías que antes de la reducción de los costos salariales con el mismo salario. Lo anterior se refleja en el aumento de la ganancia absoluta, pero perjudica al mediano y largo plazo la tasa relativa de ganancia, por la disminución de la plantilla laboral ya que esa fuerza de trabajo dejará de demandar mercancías. La disminución de la tasa de ganancia se efectuará con aumentos marginales pero cada vez menor que el periodo anterior, volcando tendencialmente a una recesión y posteriormente a una crisis económica. Porque la fuerza de trabajo deja de estar empleada tiende a reducir su solvencia salarial en consecuencia, a reducir la demanda de mercancías que a la larga tiende a originar una crisis económica.

Sin embargo, en el periodo de la pandemia las mercancías de primera necesidad aumentaron su demanda de manera considerable, por tal motivo, el empresario Carlos Slim que es el que lidera la lista de los 13 multimillonarios nacionales, aumentó su riqueza por ser proveedor de servicios de comunicación más importante de México y de algunos países de América latina: teléfono fijo, móvil e internet, que son básicos para desarrollar las actividades personales, laborales y gubernaturas en el tiempo de la pandemia.

Una política correctiva para reducir la brecha de desigualdad y pobreza en la pandemia son las transferencias monetarias por conducto de programas sociales del gobierno federal que evitó que 2.5 millones de personas cayeran a la pobreza. El aumento del gasto público en este rubro disminuye los desastres de la emergencia sanitaria de covid-19 “mitigó en cierta medida, el impacto negativo de la pandemia en el empleo, las ventas minoristas y la pobreza laboral”.

Una herramienta para combatir la vulnerabilidad, la brecha de desigualdad y pobreza es el aumento del gasto en programas sociales que impacten en los sectores más desprotegidos del país.

La apuesta del gobierno de la 4ta transformación para disminuir la desigualdad y que no existan contrastes estratosféricos entre los sectores “ricos” y los sectores “pobres” es el correcto solo es necesario tener paciencia y darle tiempo para lograr sus objetivos y metas, porque no se puede corregir más de 35 años de oscurantismo neoliberal, en solo 3 años.

www.facebook.com/

AntoniolCastroV

@AntoniolCastroV