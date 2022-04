Después de la consulta de revocación

En Coahuila la sequía pega a niveles que no se veían en 50 años. En Michoacán y Zacatecas hay balaceras, enfrentamientos y muertos todos los días. Guerrero no se queda atrás. Los trabajos del Tren Maya devasta la selva a su paso.

En Nuevo León no hay agua. En Querétaro una niña de 6 años fue encontrada asesinada.

En Durango los candidatos a la gubernatura cansaron desde el primer día. En Tamaulipas, menores quedaron atrapados en medio de una balacera hace unos días. En Hidalgo, la candidata de la Alianza sacó de la chistera el viejo truco de prometer tarjetas para administrar la pobreza; le llamó “La Contenta”. En Oaxaca, un comando rescató a un reo de una clínica. En Quintana Roo el sargazo invadió sus playas de la misma forma que la inseguridad y las drogas lo han hecho. En Nayarit más de 200 hectáreas han sido consumidas por los incendios.

La inflación en marzo se trepó al 7.45 por ciento y la canasta básica al 13.4 por ciento.

Suman más de 117 mil homicidios dolosos en el sexenio. Nadie detiene las desapariciones y mucho menos regresa la identidad a miles que fueron enviados a fosas comunes sin identificar.

Un militar participa en eventos de partido, se usan recursos públicos (avión) para eventos partidistas.

Todo esto pasa en un país en donde hoy se polariza por si se debe votar o no en el tema de la confusa consulta de revocación de mandato. Estamos más ocupados en quién promueve o descalifica la revocación.

Lo que es cierto es que el País tiene muchísimos problemas como para ensañarse con un tema que, de origen, no brotó de la ciudadanía, que es el espíritu de una consulta de revocación.

Cada uno decidirá si vota o no. Mi opinión la expresé la semana pasada en un ejercicio hecho por VANGUARDIA. Pero al final de cuentas la democracia, la verdadera democracia no coarta ni presiona, no necesita de promociones de personajes que deberían atender los temas que laceran al País. La democracia genuina inicia con la gente, sin ataduras ni amenazas, sin señuelos ni dádivas.

AL TIRO

Al final de este domingo, sea cual sea el resultado, creo que no habrá ganadores. Perdedores podrá haber muchos, pero no se equivoquen, ganadores no habrá ni uno solo porque en esencia no cambiará nada:

El lunes, después de la consulta de revocación de mandato, contaremos más homicidios y feminicidios, más desapariciones; más protestas y paros en carreteras.

La inflación seguirá consumiendo a miles de familias a las que

ya no les alcanza para una despensa digna.

Los pobres no dejarán de ser pobres sea cual sea el resultado.

El lunes seguirán las campañas en los estados donde renuevan gubernatura, con las mismas promesas y la misma forma rancia de hacer política.

El lunes habrá nuevos enfrentamientos; otra historia macabra nos espabilará y habrá nuevas detenciones de nuevos capos con nuevos apodos.

Seguirán las crisis del agua, las obras sin concluir y los reclamos de maestros que no reciben sus pagos en algún estado.

Contaremos cómo las playas se inundan de turistas.

Seguirán las peroratas sobre la reforma eléctrica. Políticos festejarán los resultados del domingo y otros se burlarán. Se acentuará la polarización sea cual sea el resultado. Vendrán las discusiones partidistas, los celos copulares y la verborrea exasperante y cansada de la clase política.

Seguirá, pues, la politiquería barata que nos tiene asfixiados.