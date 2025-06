Día del medio ambiente

“Los árboles son los esfuerzos de la tierra

para hablar con el cielo que escucha”

Rabindranath Tagore

La naturaleza es el principio creador y organizador de todo lo que existe. Todo lo que no fue creado por el ser humano, que le permite vivir o existir. Es sabido que el mundo, el planeta puede vivir sin las personas, más no en caso contrario. La pirámide de necesidades de Maslow, que es un diagrama que representa gráficamente las necesidades de los seres humanos, desde las más básicas (respirar, comer, beber, tener un refugio) hasta las más profundas o elevadas que son las que se refieren a la autorrealización (desarrollar habilidades, vivir de acuerdo con los propios valores, etc.), consta de cinco niveles, los cuales se encuentran ordenados de manera que, según Maslow, a medida que se satisfacen las más elementales, surgen las necesidades superiores, lo cual deriva en que las personas quieran superarse a sí mismas.

En clase de economía, una maestra les explica a sus alumnos sobre esta teoría y haciendo uso de la mayéutica dispara la siguiente pregunta: ¿es necesario realizar un intercambio económico para satisfacer nuestras necesidades básicas? La respuesta puede (o no) sorprendernos, porque los alumnos y alumnas, en su mayoría responden afirmativamente al cuestionamiento; “si, porque se necesita comprar agua, comida, pagar renta o hipoteca”. Sin embargo, el cuestionamiento continúa: ¿acaso compramos el aire que respiramos? No, por lo menos por ahora.

Todos hemos experimentado las olas de calor, la pésima calidad del aire, que aunque no nos cuesta dinero directamente, sí nos está costando en términos de salud, lo cual desgraciadamente se traduce en costo económico. Hemos hablado en este espacio sobre el patrimonio, se discute ahora en otros ámbitos y mucho más lo que significa en el sentido literal pero también lo que significa más allá de la palabra. Sabemos que este concepto es mucho más que las cuestiones materiales que nos fueron heredadas, porque ahora sabemos que un objeto material heredado se vuelve significativo por la memoria que guarda. Sin embargo, el patrimonio (como usted sabe) es también nuestra cultura y nuestro entorno natural.

Enrique Leff menciona, que la crisis climática es más bien, una crisis de la forma en que comprendemos el mundo. Desde que nos separamos, por medio del lenguaje de la naturaleza y al ser capaces de producir palabras, esto generó un falso poder del ser humano sobre el resto de los seres vivientes. Sin embargo, utilizar las palabras y entender su significado no es la única razón para la crisis climática en la historia de la humanidad, según el economista, es también la pérdida de referentes y la disolución del sentido, es decir: “es la crisis del efecto del conocimiento sobre el mundo.” Y agrega que este afán por el conocimiento, ha traído como consecuencia la “desestructuración de los ecosistemas, la degradación del ambiente, la desnaturalización de la naturaleza”.

Como seres humanos, hemos hecho estallar la energía del átomo, se han descubierto los agujeros negros, hemos encontrado los códigos genéticos, hemos viajado al espacio, hemos encontrado curas para enfermedades incurables. Pero no hemos visto el fondo del océano, hemos sido incapaces de que todas y cada una de las personas que habitan el planeta tengan la base de la pirámide de Maslow cubierta y puedan comer.

En días pasados se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, éste es primordialmente nuestro patrimonio, la crisis ambiental nos confronta con nuestra finitud, nuestra pequeñez y es inminente. Nos confronta con lo real, más que con una ley suprema de la materia. Proteger, salvaguardar, visibilizar y defender nuestro patrimonio natural debería de ir por encima de cualquier intención gentrificadora, turistificadora, o de cualquier discurso político o interés económico. El medio ambiente como patrimonio, conlleva un poder cultural transformador, un impulso al desarrollo sostenible desde la propia cultura.