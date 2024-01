Dijo Mary Poppins que una cucharada de azúcar hacía que la medicina fuera más fácil de tragar

Pensaba en el privilegio. Hace días mencioné ser una mujer blanca, europea, heterosexual, y me dijeron “privilegiada”. Eso es cierto, aunque existen lugares donde la mayoría es así y que, a pesar de un privilegio aparente, viven en extrema pobreza. En mi caso, y tu caso, no podemos negar que vivimos en una situación privilegiada en comparación con un gran porcentaje de la población.

Hoy redescubrí algo. A veces el trato privilegiado surge de la manera en que interactuamos con otros. Necesito plaquear al Colibrí. Tener un coche nuevo es un enorme privilegio. Sí trabajo y merezco y etc. Pero es un privilegio. Acudí a pedir informes e instrucciones sobre citas y papelería. Esperaba que me atendieran cuando una persona se me acercó para preguntar qué trámite haría. Me llevó con las señoras que revisaban papeles, y habiendo visto que tenía todo, les decía que me pasaran a ventanilla. Ellas dijeron que las ventanillas estaban tupidas, cosa que yo podía ver. Con toda amabilidad me dijeron que volviera hoy. Agradecí y volví. La persona que me atendió me vio y volvió a dar indicaciones de que me dieran un turno y en un rato salí con mi hoja de pago que incluye un buen descuento por “jubilada”.

Durante todo el proceso, yo, que a veces soy impaciente y malencarada, decidí sonreír y considerar lo pesado del trabajo de las personas en esas dependencias. Vi a los empleados llegar y lentamente arrancar su día laboral. Hay una discrepancia entre mi factura y mi nombre legal. La persona que me atendió encontró una manera de solucionarla. Yo le comenté que veía que sus pantallas están muy mal colocadas. Ella y su compañera me confirmaron que batallaban para ver y vi como se contorsionaban para poder enfocar. ¡Lástima! Trabajan muchas horas en esas condiciones.

¿A qué voy con todo esto? Tengo privilegios que propician que se me dé un trato preferencial. Pero, también tengo el privilegio de considerar a los demás. Está en nuestras manos crear situaciones que funcionan a beneficio de todos. Solo un poco de consideración.