“Tengo tres hijas –le dijo el duque Sopanela a su sobrino Leovigildo, llegado de la América a España para casarse-. La mayor se llama Turnia. Es bizca, pero poquito, no mucho. La segunda se llama Patoja. Es estevada, o sea zamba, pero poquito, no mucho. Y la tercera es Marulina, la menor. No tiene defecto físico alguno. Es bonita, y a diferencia de sus hermanas llevará al matrimonio una cuantiosa dote”. ...