Dios y los terremotos

Gracias por leerme. Gracias por atender estas letras, señor lector. De nuevo le digo lo mismo con lo cual aquí planto mi estandarte de batalla: no quiero convencer a nadie. Tome usted lo que guste de mis letras y deseche el bagazo, la basura. ¿Hay poco o algo mínimo rescatable? Le aseguro que voy a tratar de agregarle más proteína al caldo de mis letras. ¿Hay mucho de rescatable en lo que escribo y eso le sirve a usted para su vida cotidiana y su toma de decisiones? Caray, me halaga y me siento reconfortado.

Uno de mi anteriores textos aquí publicados, el titulado genéricamente como “Miscelánea 6”, fue bien leído por usted y muy replicado. Hubo un buen eco y replicas por la arista plantada por su servidor: ¿Hay explicación científica válida y buena y confiable de la coincidencia o azar de que tres terremotos o sismos brutales se han presentado reiteradamente en la ciudad de México y Estados vecinos precisamente en la misma fecha: los 19 de septiembre de 1985, 2017 y este año, 2022?

Publicidad

¿Dios juega a los datos con nosotros? Insisto, ¿Azar, destino o mensaje de ese llamado Dios? Luis Gonzali, matemático del ITAM, señaló en entrevista para los medios de comunicación: la probabilidad de que un sismo se presente el mismo día es baja, tan baja como lo siguiente: 0.00000024 por ciento. Por su parte, en esos días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) emitió un comunicado con el siguiente texto: “La ocurrencia de tres sismos de magnitud superior a 7 el día 19 de septiembre es una coincidencia. No hay ninguna razón científica que lo explique o justifique”.

Pero y entonces ¿por qué pasa justo el día 19 de septiembre, fecha fatídica? Y es entonces cuando tenemos que recurrir a nuestros faros señeros: siempre hay que leer y volver a Octavio Paz. ¿No leer a Paz? Pues hay que leer a sabios, filósofos y poetas los cuales nos clarifican la vida toda y de un solo plumazo. Es el caso de escritores con obra total a la cual se le pregunta “algo” y sí, la obra responde y tiene todas las respuestas.

Es el caso de Michel de Montaigne, Tomás Eloy Martínez, Walt Whitman, Paul Valéry, Fernando Savater. E. M. Cioran, Miguel de Cervantes, Dante Alighieri, James Joyce... Escribe el gran Octavio Paz, nuestro premio Nobel de Literatura: “la imaginación es la facultad que descubre las relaciones ocultas entre las cosas”. Relaciones ocultas. Sí, eso no cuantificado ni medido ni se puede medir por científico alguno.

Publicidad

Luego remataría con lo siguiente: “(el científico) reduce los individuos a series, los cambios a tendencias y las tendencias a leyes.” Pero caray, en este especial caso las leyes no obedecen ciencia alguna. Insisto, habría que escudriñar a santos, filósofos y poetas. En su poema y poemario eterno, “Hojas de hierba”, cuenta Walt Whitman que un niño al mostrarle un puñado de hierba le preguntó “¿Qué es esto?” El poeta dijo: “Tal vez es el pañuelo de Dios”. Los sismos no son azar, señor lector, es destino. Y Dios intenta hablarles a los amodorrados defeños muy apendejados por la verborrea de Andrés Manuel López Obrador.

Esquina-bajan

Lo anterior es mi tirada de naipes y estoy convencido de ello. ¿Es pura mamada lo que estoy afirmando? No lo sé, pero yo si creo en ello, por eso lo dejo por escrito. Es una posibilidad y puerta de acceso. Y en este momento tan convulso que pasa México, esta posibilidad está más viva que nunca y tiene más verosimilitud que la vaguedad y consternación del no saber de los científicos.

Publicidad

¿No cree usted en la palabra viva y reveladora de los anteriores profetas y pensadores humanos, muy humanos? Tal vez entonces usted cree en la palabra de Dios materializada en la Biblia. Yo en lo personal y usted lo sabe desde siempre, tengo fe, rota y quebradiza en muchas ocasiones; en otras, fe de roca, inamovible, acerada. No hay contradicción de por medio. Y si usted cree en la Biblia, la manera más torpe de leerla es leerla y escudriñarla como gallo o gallina: picoteando aquí y allá supuestas semillas de sabiduría y enseñanzas para la vida. No. El estudio debe de ser eterno, dilatado y moroso. Desde todas sus aristas posibles.

Por algo, Lucas, el evangelista lo dejó escrito así: “... Amarás al señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo”. (10:27). ¿Lo notó? Fe con razón, fe con mente despierta. No fe ciega. Y uno de los santones de Norteamérica, sobre los cuales está construido su patrimonio de libertad, democracia y poético, Walt Whitman, escribió: “Yo no os desprecio, sacerdotes de todos los tiempos/ y de todas las castas./ Mi fe es la más grande y la más insignificante de todas las fes ,/ abarca el culto antiguo y el moderno...”

Ana Meda, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, dijo: “Habrá que buscar un sustento multidisciplinario para comprender lo que sucede”. Ella nombró cuatro materias para una mejor comprensión: geografía, geología, física y estadística. Y como científica, se olvidó de algo fundamental: la literatura. Habla Walt Whitman: “He oído cuanto se ha dicho sobre el universo,/ todo cuanto se ha dicho desde hace miles de años,/ y no está mal hasta ahora...

Publicidad

Letras minúsculas

Pero, ¿es eso bastante?” La respuesta a todas las dudas, siempre estará en voz de los poetas y claro, en la Biblia.