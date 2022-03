¿Discutimos?

Cuando digo que algo requiere una “filosofada” es porque percibo que lo que se plantea está parcializado, hay recovecos en la información y en las interpretaciones que no han sido tratados. Sé que, cualquier comentario sobre una publicación, o la publicación en sí, no tienes espacio, ni conciencia, para ver todos los ángulos de un tema. Pero, si me siento ofendida y a la defensiva porque alguien cuestiona mi postura u opinión, ¿cómo demonios voy a aprender y ampliar mi estrechez mental?

No he leído sobre el suceso de Smith y Rock en la entrega de los Oscar, pero me doy cuenta de que hay muchas opiniones y análisis de lo que sucedió, todo a partir del pensamiento y de la experiencia de cada persona que se ha sentido llamado a hacer su declaración pública. No tengo una opinión propia ni personal y podría leer todas las opiniones. Pero tengan por seguro que mi mente incansable geminiana, no parará en simplemente leer. Buscaré lo que no me hace sentido y lo que sí, y de todas maneras no determinaré si alguno de los involucrados hizo bien o mal. Quizás tendré la tendencia a sentir afinidad por la manera de actuar de alguno, o tal vez declararé que ninguno de los dos, ni el tema, ni el evento, me importan lo suficiente para seguir pendiente del bombardeo de opiniones.

Si digo que algo requiere una “filosofada”, estoy diciendo que hay algo en el tema que me inquieta. Es allí donde busco un intercambio, una discusión, un debate. Busco el fino deporte de argumentar, un proceso que uso para incorporar otros puntos de vista a mi estrechez mental.