distopia.com

Este es el último poema escrito desde el futuro.

Bendito el fuego, bendito el cuerpo, bendita la banda ancha

y el punto com

que con apenas un manoseo

tic toc tic toc barra espaciadora enter

ha muerto el aburrimiento

ha muerto Dios

ha muerto la humanidad.

Bienvenida la cara real y angustiante.

Bienvenida la voz verdadera y viscosa:

soypoesía.com

Cada 100 años una tragedia nos azota.

Sus pistolas detonan el deseo, detonan el hambre, detonan la paranoia

y añoramos el porvenir

que con apenas el aleteo de una mariposa

tic toc slash dos puntos guión bajo tic toc corchete delete punto

enter

Año 2120

El año del último poema escrito desde el futuro

Adios, there’ll be no next time, arigatou.

Dos niñas desnudas que se miran cara a cara con lágrimas en los ojos

son la nueva divinidad

Dos niños desnudos que se apuntan mutuamente con una pistola

son la nueva divinidad

divinidad.com/wtf

Este es el último poema escrito desde el futuro

and it’s written in mp4, it comes without right or wrong,

there’s no giant robots neither Godzilla nor King Kong

and it sound like cheap hip hop

ACTO III, ESCENA III

No fueron jinetes los que trajeron el apocalipsis.

Hoy ha desaparecido el resto de la población

y solo quedo yo, una vieja computadora de mis abuelos y un modem de wifi

onlyfans ergo sum

la última decendiente de la genercion.com

enter enter enter refresh

But you don’t seem to understand.

A shame you seemed an honest man, an honest girl.

Gracias Chiaki Konaka,

Gracias Katsuhiro Otomo,

Gracias Akira Toriyama,

Gracias Eichiro Oda,

Gracias Makoto Shinkai,

Fuck you Elon Musk

Gracias, mamá.

Señora poesía.com,

soy un animal débil y cobarde

pero no hay nadie a quién contárselo ahora

Así soy también la criatura más valiente que existe.

#hybris.net