La influenza y el covid modificaron nuestros hábitos de higiene. Hay personas cuya vida no cambió demasiado, pues ya practicábamos, sin sospecharlo, esos protocolos de sanidad. Pero muchas otras debieron pasarlo difícil. Pienso por ejemplo en mi maestra de preescolar, la profe Isabel.

Era un encanto de mujer pero tenía una fijación muy singular con la saliva. Cada vez que un alumno presentaba escurrimiento nasal, ella le decía: niño, hazle así (sacaba la lengua y la deslizaba por el área del bigote). El niño imitaba la acción y terminaba comiéndose sus mocos. Luego replicaba esa enseñanza en alumnos de otros grupos, hasta que todos en el kínder terminaban practicando la mucofagia. Se lo dije a Madre y ella se escandalizó. A partir de entonces me puso un rollito de papel en la mochila.-Vas a usar esto para limpiarte la nariz.-La profe dice que nos los quitemos con la lengua.-Pero yo soy tu mamá y antes que a ella, me obedeces a mí (a Madre no le gusta negociar, ella es una mujer de juicios rotundos).

Otra cosa que hacía la profe Isabel, era ponerle estrellas de papel metálico en la frente a los alumnos más aplicados o mejor portados. Las pegaba, claro está, con su saliva. Era un orgullo caminar por el patio con tu estrella en la frente. Sentías que otros alumnos, maestros, incluso padres de familia te veían con admiración. “Ahí va el niño de la estrella”, imaginabas los comentarios, y uno se aferraba a eso porque sabía que a esa edad lo único que podías llegar a hacer bien era controlar tus esfínteres.

En fin, daba lo mismo si la profe usaba saliva o cualquiera de sus secreciones, el asco era un precio que valía la pena pagar. En una ocasión todo el grupo -los treinta alumnos- nos portamos muy bien, así que la maestra nos pidió que nos pusiéramos en fila para pegarnos una estrella a cada uno. Ella deslizaba la lengua por una de las caras de la calcomanía y la presionaba en nuestra frente. Los primeros de la fila recibían la saliva más pastosa y con más fuerza adherente. Para los últimos, en cambio, los fluidos de la profe ya empezaban a escasear. Recuerdo que varios compañeros lamieron la estrella previamente ensalivada para volvérsela a pegar.

Espero que a la profe Isabel no le haya dado influenza ni covid y, si fue así, que se haya recuperado satisfactoriamente. Que su saliva siga siendo tan viscosa y saludable como siempre lo fue.