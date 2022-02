-Los de Guadalajara estamos muy enojados con los de Saltillo.

Así me dijo de buenas a primeras el señor que me invitó hace tiempo a dar una conferencia en la ciudad tapatía.

-¿Por qué? –le pregunté azarado.

Me contestó:

-Porque nos robaron a Pancho Villa.

“Pancho Villa” era monseñor Francisco Villalobos Padilla, que de Jalisco vino a ser obispo de Saltillo y ya nunca se fue de la ciudad.

Feliz memoria dejó de sí el señor, para decirlo con terminología eclesial. Su bondad, su sencillez, su dedicación a la tarea que le fue encomendada le ganaron el aprecio de sus feligreses. Tenía un gran sentido del humor, y una llaneza que lo hacían simpático. Cuando rociaba con agua bendita a los fieles hisopaba una vez a cada uno. Al llegar a donde estaba yo me asperjaba tres veces. Decía:

-Éste necesita más agua.

Tres veces. Y se quedaba corto.

En cierta ocasión una señora nos invitó a cenar. La cita era a las 8 de la noche, y el señor Villalobos llegó cuando iban a dar ya las 9.

-¿Por qué se tardó tanto, señor? –le preguntó la anfitriona.

-Mira –respondió él-. Me metí de cura para no tener una vieja que me sermoneara cuando llegara tarde a la casa.

Amaba la Navidad, y cada año ponía un nacimiento diferente de los anteriores, con énfasis en algún tema de los Evangelios. Uno de sus mayores goces consistía en invitar a algunos fieles a ver su nacimiento, y a explicar con detalle su significación.

Fue monseñor Villalobos quien consagró la pequeña capilla que en el Potrero de Ábrego hicimos construir mi esposa y yo para la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de la Luz, patrona del rancho. Ese día don Francisco nos obsequió los ornamentos que había vestido para la ocasión. Ahí estuvieron durante muchos años, hasta que a algún curita se le olvidó quitárselos y se los llevó. Ojalá el día del Juicio Final el Supremo Juez no recuerde su olvido.

Gustaba el señor Villalobos de asistir a mis conferencias. Una vez lo vi entre el público y destaqué su presencia. La gente se puso en pie y le tributó un aplauso que parecía que nunca iba a terminar. Recuerdo aún su jocunda carcajada cuando narré la anécdota de cuando estuve en la sala de un colegio de monjas de nuestra ciudad. Había en las paredes estampas de las diversas advocaciones de la Virgen: la de Guadalupe, claro; la del Perpetuo Socorro; la de la Luz; la del Rosario; la del Refugio; la de Zapopan; la de San Juan de los Lagos... Entre ellas hubo una que no reconocí. Estaba ahí una novicia haciendo el aseo. Le pregunté qué Virgen era aquella. Me contestó:

-No, esa no es Virgen. Es la madre superiora.

Jamás faltaba monseñor Villalobos a la representación que cada año se hacía de mi pastorela. Una vez me dijo que la obra tenía mucho contenido teológico.

Todos los católicos de Saltillo sentimos profundamente el fallecimiento de don Francisco Villalobos Padilla. Larga y generosa vida fue la suya, pródiga en obras de bien para la Iglesia y para el prójimo. Fecundo será su ejemplo, imborrable su memoria.