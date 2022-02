Donaciones extranjeras: ¿ayuda internacional o infiltración?

Para estas alturas, todas y todos sabemos que las ONG’s, el tercer sector y/o las organizaciones de la sociedad civil no son las favoritas de López Obrador. Desde que comenzó su gobierno ha estado confrontándolas. Pero esta semana, dio un golpe bajo. Los diputados de Morena presentaron una iniciativa para que cuando las organizaciones reciban donaciones en forma directa o indirecta de gobiernos o corporaciones privadas de carácter extranjero no podrán realizar labores de cabildeo legislativo ni de litigio estratégico, y en caso de que contravengan esa prevención, se les revocará la autorización para recibir donativos deducibles fiscalmente.

¿Qué quiere decir esto y por qué es importante? El cabildeo legislativo y el litigio estratégico son formas totalmente legales para influir en lo que no nos gusta qué hace o deja de hacer el gobierno, y cómo se cambian las leyes para que eso ocurra. Esto puede ser desde presupuestos hasta el cómo se hace. Puede ser a través de influenciar Diputados o Senadores y/o buscando ganar casos ante Tribunales y/o la Suprema Corte de Justicia.

Además, este es el primer paso para cerrar la puerta (y con candado) a las donaciones extranjeras. Ha pasado ya en muchos países cuando llega un regimen autoritario que le incomoda lo que los demás piensen y/u opinen.

En este orden de ideas, vamos a poner un tema: la educación. Antes de pandemia sabíamos que había un rezago educativo importante. Si bien, más del 95% de las niñas y los niños asistían a la escuela en educación básica (primaria y secundaria), aún no estábamos seguros que estuvieran aprendiendo. Habíamos dado un gran paso contra el analfabetismo, pero había muchos (casi el 15%) que terminaban la primaria sin saber leer y escribir, y sin sumar. Algo pasaba.

Hoy, después de pandemia, es mucho peor. Se habla cerca del 40% del alumnado que sus docentes y directivos aún no están seguros dónde están y muchísimo menos donde quedaron. Se habla ya que más del 70% no sabe sumar, ni leer, ni escribir al terminar la primaria.

Más de uno, se estará preguntando, ¿y esto que tiene que ver con el dinero del extranjero? Del 2018 a la fecha, solo USAID (organismo de ayuda financiera de EU al mundo) ha entregado 598 millones de dólares a México, y en promedio el 45% de los ingresos de las ONG’s provienen del sector privado y extranjero.

En otras palabras, las ONG’s trabajan para resolver problemas que el gobierno no puede o no quiere resolver, y no lo hacen con su dinero. Al quitarle la posibilidad

Los gobiernos extranjeros, a través de sus embajadas, utilizan la autorización de donataria como un medio para filtrar las ONG’s, es un requisito administrativo para acceder o no a sus recursos, no un incentivo fiscal para ellos. Revocando donatarias autorizadas el SAT cierra una importante llave para el financiamiento del tercer sector.

Entendamos que lo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil no es solamente caridad, es desarrollo. Se necesitan profesionales comprometidos para apostar por la inversión social de nuestro país. No se trata de ir a regalar cosas, se trata de hacer un trabajo real (y con métricas de impacto) en las comunidades más vulnerables.

Señoras y señores diputados, espero piensen dos veces antes de emitir su voto a favor o en contra de esta reforma. Los que salimos perdiendo somos muchos más de los que se imaginan, incluidos los más desprotegidos de nuestro país.