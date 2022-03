Dormir no es un lujo

El 62 por ciento de adultos en todo el mundo reporta que tienen problemas para dormir, según un estudio realizado en el año 2019 por Philips Global Sleep Survey. Este porcentaje cada vez es mayor por el uso excesivo de celulares y malos hábitos de sueño.

Dormir saludablemente no es un lujo y es absolutamente fundamental para tener un cerebro saludable. El sueño rejuvenece todas las células del cuerpo, brinda oportunidad para repararlas, ayuda a desintoxicar y activa conexiones neuronales para fortalecer los aprendizajes del día.

No dormir puede afectar la salud de nuestros hijos de muchas maneras, como disminuir el flujo sanguíneo del cerebro y provocar malas decisiones, pobre memoria y dispersión. Dormir poco está asociado a muchos problemas de salud mental como: Depresión, ansiedad, Alzheimer, Parkinson, psicosis, mala toma de decisiones, problemas de atención y comprensión.

A continuación enunciaré algunas recomendaciones para mejorar el sueño en nuestros hijos:

Mantener un horario regular de sueño. Es importante crear un horario específico para dormir y levantarse aún los fines de semana.

Evitar dormir siestas más de 20 minutos al día. Uno de los grandes errores de los adolescentes es pensar que durmiendo durante el día podrán recuperar el sueño perdido, pero esto empeora la rutina del sueño.

Evitar tecnología en la recámara. Tener celular, laptop, computadora o televisión hace que posterguemos el dormir al menos dos horas, según estudios. La luz que emiten hace que la melatonina (hormona del sueño) no se active y mantiene al cerebro estimulado.

Evitar comer pesado dos o tres horas antes de dormir.

Hacer ejercicio regularmente. Esta actividad es muy benéfica para evitar el insomnio. Se recomienda hacer ejercicio cinco veces a la semana entre 30 a 40 minutos, pero evitar un ejercicio vigoroso cuatro horas antes de dormir, ya que su energía te puede mantener despierto.

Reducir el consumo de estimulantes. No tomar bebidas con cafeína y evitar el chocolate, nicotina y alcohol por la noche. Aunque el alcohol pueda producir somnolencia, sin embargo, entorpece el ciclo del sueño.

No ver el reloj. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de poner un reloj para visualizar la hora, pero esto en la noche nos puede hacer sentir ansiosos y dificultará para reconciliar el sueño nuevamente.

Los seres humanos, según varios estudios, estamos durmiendo dos horas menos que hace 50 años. Esto tiene un impacto en nuestro rendimiento y salud mental. En una de mis clases, esta semana, tuve una alumna que manifestaba ansiedad, poca atención, reacciones impulsivas y una gran sensibilidad emocional, y le pregunté cuántas horas había dormido y me contestó: “Maestro, no dormí. Quizás dos horas. Tuve un día muy pesado ayer y emocionalmente no me sentí bien”. Practiqué con ella un pequeño ejercicio de relajación y se pudo tranquilizar un poco. Me ayudó esta situación para enfatizar la importancia del sueño a todo el grupo. El sueño es tan vital como respirar para sobrevivir.