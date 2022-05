“En junio acabo esta etapa y tomo unas vacaciones. Después tengo dos semanas para planear el futuro”. ¿Qué dijo? Mi mente dio una maroma y recapacité en que no sé si he planeado el futuro en algún momento de lo que llevo de vida. Luego recordé que, en ratos de calma, en mi “lugar de no hacer nada”, sí aclaro el panorama de eventos que se aproximan y determino qué agregar y qué eliminar de la agenda y de mis intenciones. Es un ejercicio que repetimos muchas veces en la vida, determinar qué sigue, y, de hecho, determinar quiénes estamos siendo en el momento preciso.

No solo se trata de actividades. Llegarán momentos en que decidiremos si seguir en alguna profesión o no, pero también momentos en que desecharemos unas creencias a favor de otras más acordes con lo que hemos ido aprendiendo, con nuestro crecimiento, y con la etapa de vida que estamos viviendo. No existe un conjunto de reglas para lo que toca y no en ciertas edades o etapas. Cada uno puede reconocer en qué etapa está y qué le toca o quiere vivir. Desde allí, lidiaremos con...bueno, con nosotros mismos; con las ideas y creencias que nos limitan o que nos apoyan.

Muchos estamos pasando por cambios. Hay quienes han cambiado de trabajo, quienes están viviendo duelos, quienes se mudarán a otros países, quienes se separarán de una pareja o bien entrarán en una relación. Tendremos, en este año, un año más de edad. Hay quienes se graduarán de preparatoria o de alguna carrera, y quienes terminarán una maestría o un doctorado. Para muchos es el momento de determinar lo que sigue. ¿Estamos listos?