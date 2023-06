Ayer apareció el tema de dar y recibir, de tomar y pedir. Es un tema difícil de entender, muy malinterpretado, y teñido de clichés y creencias distorsionadas. Les cuento. En la mañana no había café en mi casa. Me aguanté. Fui a cortarme el cabello y me veía demacrada y sin ganas, cansada y vieja (más allá de lo normal). Pasó el día y nada de procurarme el café (sí almorcé, así que no estaba en ayunas). A las 5pm tenía una sesión con un hombre que sé que toma café. Inhalé y exhalé y le mandé un mensaje pidiéndole que si le fuera posible me trajera café. Me contestó que por supuesto, con todo gusto.

Él ayuda a mucha gente, da mucho, y justo a terapia traía ese tema. La gente que ayuda y apoya mucho se cansa, es aviso, y aunque en general no esperan nada (o eso dicen), sí pesa cuando los demás toman por hecho que las cosas las resolverán ellos. Termina siendo un abuso que el abusado ha armado de principio a fin. A las personas que gustan de resolver broncas ajenas les falta la habilidad de ponerse límites. ¡Ojo! Dije ponerse límites, no ponerles límites a los demás. Les falta reconocer cuando no tienen ganas, recursos, tiempo, y cuando ayudar y resolver les incomoda. Su hábito y su propia expectativa de si mismo (eficientemente proyectado en los demás) no los permiten ver que ya están rebasados.