Eduardo Verástegui vs. ‘Los iniciados’

El fin de semana la sorpresa en la taquilla norteamericana no la dieron ni el primero y segundo lugar de “La Noche del Demonio: La Puerta Roja” o “Indiana Jones y el dial del destino”.

Esa sorpresa la dio más bien la producción del controvertido actor y activista conservador Eduardo Verastegui “Sound of Freedom” (”El Sonido de la Libertad”), un thriller religioso estelarizado por el protagonista de “La Pasión de Cristo”, Jim Caviezel, que después de su estreno en cines de Estados Unidos el martes pasado en ocasión del festejo del Día de la Independencia, en seis días de exhibiciones recaudó la nada despreciable cantidad de 40 millones de dólares para terminar situándose en un tercer lugar de taquilla después de las mencionadas “La Noche del Demonio: La Puerta Roja” e “Indiana Jones y el dial del destino”.

Lo cuestionable de esa recaudación es que la cinta basada en la historia real de Tim Ballard (Jim Caviezel), un ex agente del gobierno norteamericano que encabeza la misión de rescate de un grupo de niños de las manos de traficantes sexuales in Colombia y en la que también actúa la ganadora del Oscar Mira Sorvino, es que Verástegui es productor asociado con la compañía Angel Studios, ubicada en el no menos conservador estado de Utah, y habiéndose manifestado el ex cantante de Cairo y actor de películas y telenovelas su afiliación al proyecto de Donald Trump por una segunda vuelta a la presidencia en el 2020, publicaciones como la prestigiosa Rolling Stone comentó sobre “Sound of Freedom” como “un thriller teñido de Qanon, diseñado para apelar a los aduladores de las teorías de conspiración”.

En ese sentido, en lo que en México no sabemos siquiera si la película se estrene, y mucho menos después de que en plena promoción de la misma, al presentarse en un programa con el periodista Jorge Ramos, Verástegui se puso a rezar frente a las cámaras por Ramos porque se manifestó como agnóstico en cuanto a sus creencias religiosas, coincidió con el estreno el fin de semana de una producción no solo ubicada sino filmada en su totalidad e Colombia y cuya contenido, aunque no está basada en hechos reales, sí lo está en la obra de aclamado autor agnóstico colombiano Mario Mendoza y está en total contraste con el que exponen Verástegui y sus asociados en la mencionada producción cinematográfica.

La película con la que se contrapone “Sound of Freedom” se titula “Los iniciados” y disponible a través de Amazon Prime Video desde el pasado viernes 7 de julio, es un thriller mezclado con el cine negro o film noir que nos sitúa en un futuro no muy lejano en el cual en medio de una escasez de agua en la capital colombiana Frank Molina (“El Patrón del Mal”; “El Cartel de los Sapos”), un periodista rudo en su momento pero alejado del oficio por la decepción en cuanto a su entorno y el mundo en general, regresa a la actividad con todas las pilas recargadas en cuanto una de sus exalumnas, una periodista y activista trans, es asesinada con tal de cubrir el complot de una élite política por terminar de apoderarse del vital líquido y en donde entre los sospechosos están nada menos que un sacerdote y sus feligreses.

