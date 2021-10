Educación para todas

La última semana de agosto se dice que se abrieron 120 mil escuelas para el regreso a clases híbridas, alrededor de 11 millones de niños y niñas volvieron a la escuela tras 18 meses de encierro. Pero, ¿cuántas de esas son escuelas públicas?, ¿qué porcentaje de esos niños y niñas siguen asistiendo?, ¿en qué condiciones están esas escuelas?

Antes de comenzar este ciclo escolar 2021-2022 se habla ya de una deserción de 5.6 millones de alumnas y alumnos en números redondos. No es novedad que esta pandemia acrecentó las desigualdades sociales e hizo de forma más explícita la inequidad en las oportunidades de desarrollo, sobre todo cuando hablamos de infancia y adolescencia.

Hay muchas historias de docentes y directores de escuelas públicas, algunas extremadamente exitosas, otras no tanto. Quisiera en las siguientes líneas hacer una relatoría corta de lo que realmente está pasando hoy en las escuelas para poder dimensionar las diferentes realidades. Es importante mencionar que no pretende este texto generalizar la situación, cada caso es particular y tiene muchos factores.

En el sur de Monterrey, no han podido empezar clases. La directora y los maestros tienen mucho miedo de entrar a las instalaciones porque ha sido vandalizada más de dos veces durante la pandemia. Consideran que las instalaciones están básicamente tomadas por el crimen organizado. Mientras, siguen en línea hasta nuevo aviso, entre la inseguridad y la pandemia.

En Tlajomulco, Jalisco, siguen sin tener servicios básicos, puertas, ventanas, sanitarios, en diferentes escuelas. Aunque se han enviado oficios y se hacen las gestiones ante autoridades diferentes, siguen sin novedad. Cabe mencionar que en muchas de estas comunidades los padres de familia o tutores salen a trabajar y las niñas y los niños se quedan solos al cuidado de algún vecino o encerrados en sus casas.

Una maestra en Piedras Negras le perdió la pista a 12 de sus 38 alumnos que tenía cuando empezó la pandemia. Sigue sin saber qué pasó con ellos. Aunque ha intentado ir a sus casas o preguntar con otros papás o tutores, no ha tenido suerte. Una mamá comentaba que no sabe ya si juntar dinero para todos los productos de limpieza que se necesitan o para los libros y cuadernos que su hija necesita.

En Saltillo, regresaron en modelo híbrido. La maestra ve a 8 alumnos lunes y miércoles, otros 10 martes y jueves; y se conecta los viernes para los que están en línea. Les encarga tarea y/o trabajos de seguimiento para que puedan seguir avanzando toda la semana. Pero cuando vuelvan a verla casi nadie la hace y ya se les olvidó lo que vieron la semana pasada y es como si tuviera que volver a empezar. Y así todas las semanas.

En ese orden de ideas, no es posible meter a todos en la misma bota ni medirlos con la misma regla. Todas las familias y comunidades han pasado momentos complicados en todos los sentidos en esta pandemia y aún no termina. La SEP anunció esta semana que el próximo mes todas y todos los alumnos volverán a clases normales, sin modelos híbridos, simplemente a la escuela. Eso me parece perfecto. Pero, ¿no cree señora secretaria que deberían revisar algunas cosas antes?, ¿infraestructura?, ¿apoyo psicológico a docentes?, ¿apoyo psicosocial a las niñas, niños y adolescentes?, ¿material de limpieza para seguir el protocolo?, ¿regularización académica?, ¿libros y material didáctico?

Estamos muy lejos de “volver a la normalidad”. Necesitamos un plan estratégico y contundente. La educación de toda una generación está en juego. ¿Cuándo lo vamos a entender?