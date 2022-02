Lo he escrito antes: los poetas, los filósofos no sirven (servimos) para nada. Somos especialmente inútiles en todo. Pero sin la palabra escrita y oral, sin versos, no se entendería este mundo atribulado y a punto del colapso en el cual anidamos temerosos hoy. Con la llegada del capitalismo (de lo cual no reniego en lo absoluto, salvo en extremos despiadados), la sociedad se ha focalizado en la “utilidad” de medios, estampas, palabras, arte, escritos, libros o bien, la misma moral o entes o cosas. Da igual.

La poesía es absolutamente inútil, no sirve para nada. Y de allí su eterno valor: dar, regalar, desperdiciar, despilfarrar. ¿Qué? Pues todo. La poesía lo da todo porque jamás espera nada a cambio. La poesía es eterna y rebelde por naturaleza. No hay acomodos ni reacomodos (bueno, con las generaciones contemporáneas de “escritores” todos son burgueses y adocenados. No quieren ser leídos, sólo quieren becas oficiales de manutención) junto al poder político en turno, no; hay rebeldía e inconformismo perenne. ¿Se vive mal siendo así? Pues sí, pero este y no otro es nuestro mundo.

Sea de izquierda, de derecha o del centro. La vida no es sencilla para los poetas y escritores. Nunca lo fue para Pablo Neruda (izquierda), nunca lo fue para el divino ciego Jorge Luis Borges (derecha), nunca lo fue para el sabio mexicano y Nobel de Literatura, Octavio Paz. ¿Lo notó en esta triada de ases? Dos Nobel de Letras y uno, el más grande tal vez, Borges, al cual nunca se lo dieron por ser simpatizante de línea política de derecha. Los tres poetas. Los poetas son esencialmente profetas: todo lo saben, lo intuyen, lo presienten, lo mastican y luego, lo dejan en letra redonda.

Y los escritores, los dramaturgos, los poetas, los filósofos, los teólogos, los profesores y la educación y cultura planeada por ellos y enseñada no sólo en las aulas, sino en la cafetería o en la taberna por vecina, es lo único que nos sacará delante de este atolladero. El año pasado aquí en VANGUARDIA usted y yo abordamos todo esto en la saga de textos, “Agenda educativa”. Si mi memoria no me falla, lo hicimos en diez ocasiones. Aunque es el único tema importante el cual debería de ocuparnos y reflexionar.

Estamos jodidos por todos lados y se debe de reconocer lo anterior. Jodidos y hundidos. Peor que nunca merced a las erráticas políticas de Andrés Manuel López Obrador. Las estadísticas tanto oficiales como las evaluaciones privadas no mienten: por la pandemia, abandonaron sus estudios más de un millón de niños y jóvenes en nivel básico, medio y superior.

Para nuestra desgracia, Coahuila está en el rango de los cinco estados de la República Mexicana con más alto índice de deserción escolar. Los porcentajes de abandono escolar son los siguientes: Morelos (15.6%), Michoacán (15.1%), Querétaro (15.1%), Coahuila (14.6%) y Colima (14.5%). Pues sí, una tragedia educativa. La llamada a clases en las aulas que hizo el gobernador Miguel Ángel Riquelme fue oportuna y decisiva para retomar un ritmo perdido.

ESQUINA-BAJAN

Líneas arriba vimos, aunque fue a vuela pluma, de cómo el capitalismo ha privilegiado y siempre, la actividad utilitaria sobre la actividad reflexiva y especulativa. Se premia a pintores y escultores con dinero, harto dinero al comprar sus obras (no siempre arte y no buen arte), pero se le regatean a filósofos y poetas justa remuneración por dedicarse a un “arte inútil”.

Con la modificación del eje del mundo por la pandemia del virus chino, ya no se privilegia ni siquiera el trabajo o enseñanza técnica (las humanidades son un pálido recuerdo, una antigualla histórica), nada de eso. Lo de hoy es “home office” o de plano, no trabajar. El temor no es temor (privilegiar la técnica o ciencia cibernética sobre las humanidades: leer poesía; la filosofía, la especulación, divagar con el pensamiento) sino constatación: estar conectados “full time” a Internet es “trabajo” y eso merece remuneración.

Leo el siguiente mensaje/anuncio en Internet. Yo lo corté de una página de un diario local con el siguiente encabezado: “¡Ay, no Memes!”. Va el texto completo, no tiene desperdicio: “¿Buscas trabajo?, ¿quieres ganar 3,900 a la semana? Con un horario de oficina de 10 am a 2 pm de lunes a viernes con una hora de comida, con un buen ambiente de trabajo, con vales de despensa y todas las prestaciones de ley... pues no eres el único, yo también lo quiero. Si sabes de algún trabajo así me avisas no seas gacho”.

Imaginación como siempre, en estado puro. Todos, todos aspiran hoy a lo anterior y ya nadie quiere ir a clases, menos trabajar. Pero aún se vislumbran tonos de cierta humanidad, cierto tufo a “Homo Sapiens” en el anterior anuncio: aparece el sentido del humor. El humor, la conciencia de la muerte, el sentido de la vida, el revivir el pasado, el otear el futuro, el uso del lenguaje y los símbolos y un largo etcétera es precisamente eso lo cual nos hace humanos y nos hace diferentes a los animales.

¿A dónde vamos? A ningún lado según mi siempre tono apocalíptico que usted conoce. Tal vez lo comparte. Por esto, porque hoy no vamos a ningún lado es necesario aferrarnos a dos clavos ardientes: la educación y la cultura en todas sus ramificaciones y manifestaciones. Regresaré al tema.

LETRAS MINÚSCULAS

“Vive la vida. Vívela en la calle/ y en el silencio de tu biblioteca...”: Luis Alberto de Cuenca.