EL AGUA Y LOS DIAMANTES

No hay en el mundo un depósito que pueda almacenar la cantidad de agua que existe en el planeta, mientras que el stock total de diamantes podría caber en un cofre. Por eso, en circunstancias normales, una cubeta de agua no tiene ningún valor, mientras que un diamante lo tiene en magnitud considerable.

En economía aprendimos que los bienes tienen un valor de uso y un valor de cambio. El agua tiene un gran valor de uso, pero un muy reducido valor de cambio, con los diamantes sucede lo inverso. El líquido lo usamos para beber, asearnos, lavar la vajilla, limpiar la casa, bañar las mascotas, regar plantas, jardines y tierras y last but not least, para elaborar esa maravilla que es la cerveza.

Pero si compramos un garrafón de agua en Saltillo, el puro líquido cuesta poco más de 50 pesos, o sea, que su valor de cambio es reducido. Los diamantes tienen otro comportamiento, ya que su valor de uso es sumamente limitado, no así su valor de cambio, ya que una pequeña pieza puede valer una fortuna. Thorstein Veblen, escribió que lo ricos disfrutan al ostentar su riqueza, y así en bailes y bodas lucir un lujoso collar de diamantes provoca la envidia entre los asistentes.

Todo esto en condiciones normales, porque si estamos en el desierto, un vaso de agua pudiera tener más valor que una de las piedras que llegó a lucir la hermosa Elizabeth Taylor. O tratándose de la situación prevaleciente en estos tiempos, la pregunta sería: ¿tiene el mismo valor una cubeta, o una pipa de agua, para un regio que para un saltillense?

Cuando llegamos a la Sultana ya sea por Morones Prieto o por Constitución, quedamos deslumbrados ante el despliegue de enormes edificios, amplias avenidas, imponentes fábricas, impresionantes puentes, gran variedad de restaurantes, autos de lujo y un aeropuerto internacional. Por si lo anterior fuera poco, los regios preparan un cabrito exquisito, mucho mejor que el que su servidor a degustado en esta plaza, a pesar de que, como me dijo hace tiempo el gerente o dueño del restaurante “San Carlos” de Monterrey, los cabritos que ofrecen a su clientela provienen del norte de Coahuila.

En cambio, nosotros sin esa riqueza material y gastronómica, si bien el agua no abunda en esta bendita tierra, no padecemos los apremios de nuestros vecinos y de persistir esta crisis hídrica, ¿cómo nos pudiera afectar a nosotros?

Tal vez intenten contratar pipas que operan en nuestra ciudad, o quizás, los que dispongan de los medios suficientes pensarían en adquirir una casa en Saltillo, o ampliar sus propiedades en la sierra de Arteaga, lo que de ser así elevaría los precios de estos activos. Por cierto, este lugar, pudiera convertirse en un punto de discordia, a raíz de las declaraciones del gobernador de Nuevo León, quien pretende utilizar el agua de Coahuila para su entidad.

En esta coyuntura, podría ser oportuno compartir con los regiomontanos la experiencia que durante 20 años hemos tenido con el esquema mixto que impera en nuestro sistema de agua, donde la empresa poseedora del 49 por ciento de las acciones, opera y administra el suministro del agua potable en la capital de Coahuila. Cuando los españoles fundaron Saltillo hace 450 años, el agua no era un bien económico por su abundancia, siglos después, otros españoles, se hicieron cargo del sistema municipal, pero ahora el agua es un bien económico debido a su escasez, provocada en buena medida por el aumento de la población.

Viendo las barbas de nuestro vecino cortar, debemos poner las nuestras a remojar –confiando en que dispongamos para ello de agua suficiente–, por lo que tenemos que sacar provecho de los males ajenos, extremando las medidas para el uso y cuidado del agua; hay que evitar su desperdicio utilizando la indispensable, para no llegar a los extremos en los que por ahora se encuentran nuestros primos.

Finalmente, pienso que un factor que pudiera explicar la diferencia entre Saltillo y Monterrey respecto al agua, es el tamaño de la población de la Sultana del Norte, rubro en el que nos supera notablemente, así como en el número de fábricas, lo que se ha conjuntado con los niveles sumamente bajos de las presas que alimentan su red de suministro. ¿Amable lector, deseas vivir en Saltillo o en Monterrey? ¿Qué prefieres, tener agua o un brazalete de diamantes?

Si bien nuestros vecinos nos superan en opulencia material, no los envidio, mientras aquí dispongamos del agua indispensable para satisfacer nuestras necesidades, y Samuel, resuelve tu problema sin afectarnos.