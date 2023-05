Uno de los grandes retos del país es reconocer el trabajo que realizan las madres mexicanas. Según datos de la CEPAL (2022), el aporte económico del trabajo no remunerado equivale a un 20 por ciento del PIB y las mujeres hacen un 70 por ciento de este aporte.

De hecho, el 60 por ciento de las mujeres que trabajan (fuera de sus hogares) tienen empleos informales, con escasa protección social, alta inseguridad y baja remuneración. En este contexto, una de las causas por la cual las mujeres tienen baja participación formal, es la excesiva carga de trabajo no remunerado que soportan. Como muestra un botón: las mexicanas realizan tres cuartas partes del trabajo no remunerado en el hogar, incluyendo el cuidado de los niños.

En palabras de la investigadora, doctora Luz María Velázquez, experta en este tema: “Históricamente, las mujeres siempre hemos trabajado, solo que siempre se nos han asignado trabajos de cuidado de otras personas, lo que hace que esa labor se quede en lo privado, como parte de lo que no se ve” (...) “Una característica de las madres trabajadoras es el cansancio, y este es un reto de salud pública para todas y todos. No debemos de idealizar esta figura de la madre que aguanta todo”.

Según el INEGI, las mujeres dedican en promedio seis horas al día a las labores domésticas y de cuidados, ¡tres veces más que los hombres! Y los trastes nunca se acaban...

En síntesis, el trabajo de las madres -y esposas- mexicanas es invisible: nadie lo ve, pocos valoran y poquísimos hijos y esposos les agradecen.

¡Esta discriminación e inequidad no se cuentan!

DEDICACIÓN

Hoy brindo un tributo a lo que este 10 mayo celebraremos. Es un humilde reconocimiento a todas las madres que hacen posible la vida y el progreso de México.

Amor, virtud, sacrificio, bondad, generosidad, belleza, plenitud y luz, son expresiones profundas, que pobremente representan la esencia que constituye sus almas. Bien lo dice el Papa Francisco: “Una sociedad sin madres sería una sociedad deshumana, porque las madres siempre saben testimoniar incluso en los peores momentos, la ternura, la dedicación, la fuerza moral”.

Son ellas trabajadoras incansables y guías de la vida, su inagotable energía las lleva a ser las únicas personas en el mundo que verdaderamente son “multi profesionistas”.

No existe universidad que enseñe lo que ellas pueden y saben hacer: son invencibles emprendedoras y líderes, insuperables cocineras y maestras, costureras, meseras, consultoras y asesoras, acompañantes, carpinteras, mecánicas, choferes, constructoras, futbolistas, gimnastas, poetas, educadoras, decoradoras, inventoras, cuentacuentos, artistas, peluqueras, filósofas, administradoras, mercadólogas, confidentes, cantantes, clarividentes, compositoras, secretarias, enfermeras, pintoras, arquitectas, abogadas, jardineras, paramédicas, artistas, ingenieras (incluye todas las especialidades) y psicólogas. Y, por si esto fuera poco, también son las mejores consejeras y sus oraciones siempre tienen un efecto divino.

Son hacedoras de profesiones y oficios que aún no se descubren y su metamorfosis, de actividad a actividad, es sencillamente sorprendente; sin considerar que no existe economista ni administrador alguno que sepa más que ellas sobre el modo de dirigir con efectividad el hogar.

Su trabajo es muy diverso, complejo y totalmente cambiante en el tiempo. Por ejemplo, cuando éramos niños, fueron doctoras, pero también compañeras de juego, pacientes conversadoras y eternas veladoras de esos sueños que de pequeños requerimos para conservar y alimentar nuestras posibilidades de bien ser.

IMPAGABLE DEUDA

Dicho sea de paso, si alguna vez nos atreviéramos a calcular el monto económico que tendríamos que pagar por todas esas labores, ¿sabríamos a cuánto ascendería el pago considerando que esta “chamba” es permanente, de 24 horas diarias, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y claro, sin derecho a equivocación, ni a huelga, y llevando a cuestas una preocupación permanente?

Las tareas que emprende la mujer madre, la mujer esposa, la mujer pareja, la mujer mexicana, son sencillamente sorprendentes; además, por mucho, son ellas las que brindan el soporte emocional y espiritual del hogar y del país.

VÍNCULO SAGRADO

La mujer que se convierte en madre -biológicamente o por adopción- se transforma en un vínculo sagrado entre lo divino y lo humano. Su vocación y espíritu -siempre amoroso- representa una fuente que constantemente genera razones de vida, de esperanza, de alegría y trascendencia.

SIEMPRE MAESTRAS

Las madres enseñan el camino, en ellas se enjuagan las lágrimas y desalientos, ellas son, precisamente, las primeras personas en brindarnos la mano: desde que nos atrevimos a dar nuestros primeros pasos. Ellas son también las que nos alejaron de todo peligro, las que nos bañaron, alimentaron y siempre curaron nuestras eternas travesuras.

Ellas, en efecto, son quienes inculcan a la humanidad los más profundos principios en los cuales se sustenta la sociedad; por eso, gracias a ellas, el mundo sigue esencialmente siendo bueno, esperanzador y amoroso.

Nuestras madres y esposas, incuestionablemente, representan el puntal del desarrollo de México. Es debido a su amor, fortaleza, empuje y testimonio moral, que el país (a pesar de los pesares) sigue en pie.

Efectivamente: por su incansable labor, por la cohesión que generan en la familia y la patria, por la paciencia y comprensión que brindan a su pareja, provocan que el país siga vivo y vibrante. Son ellas quienes hacen de nuestras casas auténticos hogares y de México patria.

Gracias a ellas, aún podemos creer en el amor en una sociedad deshumanizada: sólo basta observar al mundo con los ojos con los que vemos la generosidad materna para percatarnos que el amor sí es realizable y más aún: materializable.

INCANSABLE

Me pregunto si habrá en el mundo un solo hombre capaz de hacer, por lo menos, una cuarta parte de todo lo que ellas cotidianamente hacen. Me cuestiono si acaso no es “heroico” el trabajo que silenciosamente ellas emprenden para que, a fin de cuentas, acepten como simple pago “el ver bien a quien aman”, o el beso de un hijo, o escuchar esas “gracias” que tanto escasean en el lenguaje de nosotros, los maridos e hijos “modernos”. Y digo “heroico” porque a veces empequeñecemos su quehacer, pues lo apreciamos como si fuese su cotidiana obligación.

GRATITUD

Inimaginable un sólo día sin ellas. Y si alguien piensa que exagero, le pido que humildemente piense (o enliste) todo aquello que diariamente le es “común tener y disfrutar”, acuérdese de todos los pequeños detalles, de los aspectos insignificantes que les permiten vivir (ropa limpia y planchada, casa aseada, comida lista, etc.) y pronto descubrirá que ese bienestar es producto de la labor de una persona: la esposa y madre.

Es necesario considerar que todos los días de nuestra existencia son pocos para rendir tributo a nuestras esposas y madres -y no solamente un día-, para agradecerles el regalo de la vida y el hecho de que sean precisamente ellas las que iluminan nuestra existencia y esas zonas oscuras que a veces cargamos en el alma.

Por eso, el mejor regalo que les podemos dar es rendirles un reconocimiento diario, es brindarles nuestra consideración y apoyo en las labores que ellas emprenden, es, también, recordar que personalmente tendremos con ellas una deuda impagable.

Tomás de Aquino dijo: “El amor es el regalo esencial. Todo lo demás que se nos da sin merecerlo se convierte en regalo en virtud del amor”. Personalmente, y tal vez sin merecerlo, he recibido uno de los tesoros más grandes que la vida le puede regalar a un ser humano: el amor de una madre y una esposa. Mi eterna gratitud.

INDUDABLE...

“Las madres son el antídoto más fuerte a la difusión del individualismo egoísta. Individuo quiere decir que no puede ser dividido. Las madres, en cambio, se dividen a partir del momento en el que acogen a un hijo para darlo al mundo y criarlo”. Estas palabras del Papa Francisco brindan razones de esperanza a un mundo en donde el egoísmo y el aislamiento predominan. A un México que se encuentra absurdamente dividido.

Este Día de las Madres es una oportunidad para celebrar su fortaleza, su amor y su capacidad para inspirarnos y guiarnos en el camino hacia un futuro mejor.

