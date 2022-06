El ardor en el desierto

Que el calor ahora es tan fuerte que ni resguardándose bajo la sombra de dos frondosos nogales que tiene en su patio se quita el ardor. Así dice el esposo de Gloria.

Allí estamos Ana, Aristeo y yo en Cuatrociénegas. En ese patio que tiene granados y flores diversas, cactáceas y una pila donde antes había agua y se usaba para limpiar los frutos pizcados.

Y sí, el calor es de esos que sofoca un poco el alma. Estoy ondeando mi cuerpo desde la hamaca que nos ofreciera Gloria y que pende de dos troncos vivos. Ana y Aristeo se sientan a escuchar las voces del perro que por allí anda y del hombre. Gloria va a la cocina a preparar guisos que nos obsequiará. Nos ha pedido que nos quedemos a ver su prodigio verde, de los pocos que quedan en el pueblo.

El esposo de Gloria es fuerte, como uno de los nogales que crecen en ese patio. Se sienta en una de las sillas, cruza la pierna derecha ágilmente hasta pegar pantorrilla con pantorrilla, lo que me permite ver esa elasticidad que admiro y que me dice que cada músculo funciona perfectamente. Todo su cuerpo es delgado y funcional. No importa que los años sean tantos como para decir tal vez ochenta.

Mientras echa una bocanada de humo cuenta que no dejará de trabajar, porque le ha pasado que al tercer día de no ir a la labor, se empieza a sentir mal y todo le duele. Así que sale entre el polvo y el sol a sus cultivos, esos que se dan con esfuerzo a causa de la intensidad de este sol y de la escasez de agua.

Dice que este ardor no se había visto en el pueblo desde que él tiene memoria. Y mientras habla, lo veo y me recuerda un poco a mi abuelo materno, sentado así, fumando. Y por qué no, también a mi abuelo paterno. Ambos, como él, de constitución alta y fuerte; ambos hombres que sirvieron al campo y a la industria respectivamente, cuando el cuerpo en sus capacidades motoras era indispensable. Antes de que el hombre en estas latitudes, se sentara delante de una computadora para usar esos otros músculos que habitan de cierta forma el cerebro, y se olvidara de lo necesario que es el cuerpo para obtener el sustento.

Que los brotes se queman, dice. Que costará tener una cosecha de lo que sea. Y leo las clasificaciones de la sequía establecidas: sequía excepcional, sequía extrema, sequía severa y sequía moderada. Estas categorías son las formas para medir las condiciones de vida o su ausencia. Allá, en Acuña, en otro poblado de Coahuila fue donde sí se dio la sequía excepcional en estos días, un estado de las cosas que significa pérdidas generalizadas de cultivos, ausencia de agua en embalses, arroyos o pozos de agua, y una inminente proclamación de un estado de emergencia.

Lo que dicen estos registros pueden parecernos algo sin importancia a quienes vivimos en las ciudades que drenan el agua correspondiente a ejidos o poblados en el desierto. Esta ha sido también la historia de nuestros lujos, el despojo de los derechos de otros, en nombre de los cristales limpios y los edificios climatizados.

Miles de familias ciegas en las ciudades que sin saber -o sabiendo-, quitamos el agua a cientos de familias en el desierto de Coahuila. Familias que conformamos empresas o monocultivos tecnificados y compramos pozos para tener el agua que queramos. Familias que tiramos el agua mientras lavamos el auto y decimos que la gastamos porque tenemos para pagar. Familias que confundimos un privilegio de pocos con un derecho. Ignorancia supina.

Mientras en el desierto, amparados en hermosas casas de adobe, hombres y mujeres siguen sacando frutos y cuidando chivas. Siguen bordando o dando vida a imágenes de tortugas y peces, dando pinceladas para que las dunas sean, algo así como conjuros de la belleza que para ellos son el mundo. El vocablo sequía se conforma por el latín siccus (sin humedad) y por el sufijo ia (cualidad). Y quiere decir: largo tiempo sin lluvia.