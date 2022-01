El arranque del año

Empieza 2022 con la sensación de que la cuesta de enero está siendo más difícil que en años anteriores. Hay varias razones para pensar en que se está en lo correcto. Para empezar, la inflación no ha dejado de ser un problema importante y sigue elevada. Se espera que los datos de la siguiente semana den como resultado una tasa del 8% anual. Por ello, si se hacen cuentas rápidas, el salario ya perdió mucho valor pues el aumento vigente es el de enero de 2021. Los empresarios también están resintiendo la falta de recursos monetarios y esto se debe principalmente a que el gobierno inicia en términos reales el gasto público a finales de febrero o principios de marzo. Por lo anterior, el sistema económico está incompleto en términos de dinero. Hay desde luego, menos circulante en este mes y en el que viene y esa escasez monetaria tendrá efectos negativos. Por si fuera poco, los créditos bancarios han disminuido como consecuencia de que las personas no quieren endeudarse. Por ejemplo, el pasado “buen fin” vendió menos de lo esperado, casi 15%, sobre todo porque las ventas a crédito no resultaron tan atractivas para el consumidor como habían sido en el pasado.

Ni las personas ni las empresas sienten en este momento confianza por el futuro económico del país. Están siendo muy “conservadores” con su dinero al nos gastarlo porque no lo tienen o ahorrándolo cuando lo tienen. Además, poco ayuda que los impuestos se actualicen al 7% mientras no llegan los aumentos de sueldos, que subirán entre 5 y 5.5%, no más. Esto incrementará la pérdida del poder adquisitivo de las clases medias de manera directa en dos puntos porcentuales. No ha habido más impuestos, pero los mecanismos recaudatorios se han vuelto más estrictos y con menos margen de maniobra para la empresa, lo que pone presión en los flujos de efectivo y pagos de nómina. Se ha culpado a todo mundo del desempleo persistente en México, pero no se ha dicho nada sobre que el proceso inflacionario y su consecuente alza en costos también contribuye al problema. Por consiguiente, otros factores para sentir muy fuerte esta cuesta, es el elevado desempleo y el consiguiente “conservadurismo” de la gente para “conservar” su dinero y no gastar restringiendo de esta forma el dinero circulante.

Existe la perspectiva de problemas estructurales para el país por lo que la inversión internacional no fluye, ni la directa ni la indirecta. La directa, que es la que crea activos y genera empleos, no ha aumentado. Tampoco lo ha hecho la financiera, que por el efecto de la inflación se ha ido a resguardar en otros instrumentos financieros como los metales preciosos o divisas. Hay que enfatizar que la inversión es el mecanismo multiplicador más importante para crear empleos en una economía.

Por si fuera poco, la variante Ómicron del COVID-19 ha sido otro de los culpables de la falta de liquidez económica este enero, y seguirá siéndolo al menos dos meses más. La razón es que hay un porcentaje importante de personas, que se estima en un 30%, que ha decidido posponer alguna decisión de compra importante, desde una casa o un carro hasta electrodomésticos. Esto ha traído como consecuencia que las empresas vendan menos y haya menos volumen de negocio que en años anteriores cuando no se tenía la pandemia.

El problema del bicho es que, a pesar de las vacunas y los esfuerzos por eliminarlo, la situación parece no cambiar como se esperaba. En esta columna se ha sostenido que al menos para México, tendremos que vivir en proceso de pandemia hasta el final del 2023, a pesar de que los países desarrollados han dicho que a finales de este año o principios del siguiente se acabaría todo. La razón es que por cuestiones climáticas el país va retrasado un par de meses, más la poca eficiencia en salud que se tiene, espere hasta finales del siguiente año para dar por terminada esta pesadilla.

Finalmente, se puede argumentar que como ya no hay dinero que usar, pues los fideicomisos están agotados y las empresas paraestatales siguen “chupando” dinero del erario, pues menos dinero hay. En diciembre pasado se le dieron a Pemex 3 mil 500 millones de dólares por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que siendo claros, será para pagar deudas en su gran mayoría a organismos extranjeros y de esta forma tener una mejor calificación crediticia.

Por todo lo anterior y algunos detalles menos relevantes, este enero se está sintiendo más complicado que de costumbre. La realidad es que no hay dinero, está en los bancos o saliendo a otros países vía retiro de inversiones o vía Pemex que está liquidando deudas. Además, no hay que olvidar que seguiremos pagando otros 17 años la deuda por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que otra parte de nuestro dinero se tirará literalmente a la basura.

Las expectativas analíticas muestran que en marzo la situación mejorará radicalmente por el inicio del ejercicio del gasto público que en este momento es nulo y ya con la estabilización de las políticas financieras perfectamente asentadas podremos tener un crecimiento lento y sostenido lo que resta del año, sin los altibajos pronunciados de 2021 en el ciclo económico. Los pronósticos de crecimiento de la economía nacional para este año son de 3.2%. Tome medidas para poder sobrellevar este tortuoso y complicado arranque de 2022.